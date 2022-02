2500 Demonstranten stehen auf Gifhorns Schlosswiesen

Der große Demo-Samstag in der Gifhorner Innenstadt hat begonnen: Schätzungsweise 200 Menschen kamen auf dem Schillerplatz zur Kundgebung des Bündnisses für Solidarität zusammen. Bei den insgesamt acht Versammlungen mit Kritikern und Befürwortern der Corona-Maßnahmen, die sich über den ganzen Nachmittag hinziehen, erwartet die Polizei Teilnehmerzahlen in vierstelliger Höhe.

Schätzungsweise 200 Menschen kamen auf dem Schillerplatz zur Kundgebung des Bündnisses für Solidarität zusammen.

„Wir wollen ein Zeichen setzen“, sagte Sylvia Pfannschmidt als Bündnismitglied, „für Opfer der Pandemie, Pflegekräfte und für die Demokratie.“ Sie befürworte Demonstrationen, „aber es geht nicht, dass Menschen sagen, Impfen sei der größte Völkermord der Geschichte!“ Für Martin Wrasmann stand fest: „Wir überlassen den anderen nicht diese Stadt.“ Diese seien zwar mehr, aber das Bündnis habe „die Macht der Worte“. Während der Versammlung und der Aktionen in der Fußgängerzone sollte Geld gesammelt wurden, um Impfdosen für afrikanische Länder zu finanzieren.

Die Solidarität galt auch den Ukrainern. Pfannschmidt: „Deren Traum von Demokratie wird gerade zerbombt.“ Darauf ging auch EU-Abgeordnete Lena Düpont ein: „Wir sehen dort, was

Auf den Schlosswiesen versammelten sich die Kritiker der Corona-Maßnahmen unter dem Motto "transparenter politischer Dialog". Foto: Reiner Silberstein

Menschen dafür tun, um in Freiheit zu leben. Was sind wir eigentlich bereit, dafür einzustehen?“ Matthias Nerlich berichtete davon, dass er täglich Kontakt zu den Menschen in Gifhorns Partnerstadt Korssun-Schewtschenkiwskij habe: „Heute kam eine kurze SMS: ‘Guten Morgen, wir leben.’“ Das habe ihn schwer betroffen gemacht. „Mich macht die Hilflosigkeit verrückt.“ Er überlege, wie man Hilfsgüter in die Ukraine bringen kann – mit dem Roten Kreuz?

Nach der Kundgebung besetzten die Bündnismitglieder ihre Stände am Ceka-Brunnen. Sozialdemokraten, Grüne, Linke, Die Partei, Mitglieder von Bunt statt Braun, IG Metal und Vertreter des Kinderschutzbunds ließen sich von Passanten ihre Ziele auf Papier notiert an eine Wäscheleine heften.

Auf den Schlosswiesen versammelten sich die Kritiker der Corona-Maßnahmen unter dem Motto "transparenter politischer Dialog". Foto: Reiner Silberstein

Wünsche warn unter anderem: „Dass aus Verpeilten wieder Freunde werden“, „Dialog statt dissen“ und „Endlich wieder Konzerte!“

Aber eigentlich steht der Samstag im Zeichen der Großdemo ab 14 Uhr auf den Schlosswiesen, die Olaf Lange unter dem Motto „Transparenter politischer Dialog“ angemeldet hat – mit zahlreichen Rednern, die gegen Masken- und Impffplicht plädieren.

Die 2500 Teilnehmer, die sowohl Veranstalter als auch Polizei zählten, lauschten unter anderem den Worten von Walter Weber, dem Mitbegründer von „Ärzte für Aufklärung“. Er war sich sicher, dass die Fotos vom Anfang der Pandemie in Bergamo Fake-Bilder waren und die Agenda der Pharmazie ein“großes Mafiastück“. unter Hustenreizen gab er

Auf den Schlosswiesen versammelten sich die Kritiker der Corona-Maßnahmen unter dem Motto "transparenter politischer Dialog". Foto: Reiner Silberstein

die Vermutung wieder, die habe Angst und Panik mit verursachen lassen, um Impfungen besser verkaufen zu können.

Der in der Querdenker-Szene bekannte Mediziner Bodo Schiffmann kam mit einem suggestiv wirkenden Video auf Großbildschirm daher: „Es hat niemals eine tödliche Pandemie gegeben“, sagte er darin, und: „Die Faschisten sitzen in der Regierung“.

Querdenker-Anwalt Ralf Ludwig, fand, dass die Politik eine falsche sei. „Mit dem Geld, das Biontech verdient, könnte man den Hunger der Welt beseitigen.“ Er sagte auch, dass es Studien gebe, die die Wirkungslosigkeit von Impfungen bewiesen – nur welche, sagte er nicht. Die Maskenpflicht jedenfalls, so sprach der Rechtsanwalt, mach die Menschen zu Objekten staatlichen Handelns – entgegen der Bestimmung der Artikel 1 des Grundgesetzes.

Auf den Schlosswiesen versammelten sich die Kritiker der Corona-Maßnahmen unter dem Motto "transparenter politischer Dialog". Foto: Reiner Silberstein

Er versicherte auch, dass niemand vor seiner Bühne den Staat delegitimieren wolle, „sondern nur die Maßnahmen der Regierung“. Das hörte sich bei Oliver Lange, dem Gifhorner Mitorganisator der Demo, aber eingangs anders an. Er fragte, ob denn auch alle da seien, die „für die Abschaffung des Systems stehen“. Ein lautes Ja schallte ihm aus der Menge zurück.

Die waren nicht nur aus dem Kreis Gifhorn angereist, sondern nach den Autokennzeichen auf den Parkplätzen zu urteilen aus dem gesamten Umkreis von wenigstens 100 Kilometern. Sie zogen mit Plakaten, Bannern und Pappschildern zu Felde, die sich gegen „Fake-Pandemie“ und „tötende Impfungen“ sowie für einen „Widerstand gegen die Impfdiktatur“ richteten. Ein Pärchen beklagte sich Russland-Flagge schwenkend über Zustände a là „DDR 2.0“.

Polizisten prüfen die Atteste zweier Demo-Teilnehmer. Foto: Reiner Silberstein

Die Polizei hatte laut Pressesprecher Christoph Nowak Verstärkung der zentralen Polizeidirektion Niedersachsen inklusive Bereitschaftspolizei aus Braunschweig und Hannover. Deren Mannschaftswagen blockierten allein schon drei Viertel des Parkplatzes am Kreishaus II. Die Beamten gingen nach mehreren Aufforderungen – auch über einen eigenen Lautsprecherwagen – gegen Maskenverweigerern vor. Sie ließen sich Ausweise und Atteste über eine Maskenbefreiung zeigen. „In Niedersachsen muss dabei die Diagnose draufstehen“, so Nowak. Das wusste einige Teilnehmer offenbar nicht – sie musste das Teilnehmerfeld verlassen und durften auf der Nachbarwiese mit Abstand zu anderen eine „Maskenpause“ einlegen.

Von der Großdemo mit Zäunen und Polizisten abgeschirmt demonstrierte war kleinere Gruppe am Kreishaus II nahezu für sich. Ihr Motto hatte Marion Köllner so angemeldet: „Gifhorn lässt sich nicht den Aluhut aufsetzen“.

Nach 15 Uhr startete der ganze Tross der Schlosssee-Demonstranten zu einem Aufzug von den Schlosswiesen rund 7 Kilometer durch die Stadt. Die Route reicht über Konrad-Adenauer-Straße, Calberlaher Damm, Sonnenweg, Braunschweiger Straße, Fallerslebener Straße und über die Konrad-Adenauer-Straße zurück zu den Schlosswiesen. Dort war die Abschlusskundgebung geplant.

Gegen 13.30 Uhr erreichte ein Autokorso aus Braunschweig über Wolfsburg den Gifhorner Schützenplatz.

