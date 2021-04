Zwei Schritte zurück, bitte!

Sich coronakonform zu verhalten und zu bewegen, ist manchmal tatsächlich wie Tetris spielen: Jeder Schritt muss passend auf einen anderen abgestimmt sein. Das wurde mir jüngst in der Buchhandlung einmal mehr bewusst. Als ich die Verkäuferin mit dem gebührenden Abstand nach einer speziellen Fachabteilung fragte, sagte Sie: „Gehen Sie bitte zwei Schritte zurück.“ Meine Gedanken: „Wie jetzt? Noch weiter? Dann muss ich ja schreien!“ Nur zwei Sekunden später ergänzte sie dann: „Und jetzt zwei Schritte nach links“ – und zeigte mit den Armen in die Richtung, in die sie vorgehen wollte. Also machte ich artig den Gang frei und stellte mich neben ein halbhohes Regal, damit sie die frei werdende Lücke nutzen und vorgehen konnte.

