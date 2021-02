Impfzentrum zum Spielen

Unsere Tochter hat als Grundschülerin früher öfter mal selbst gemalte Produktideen an einen bekannten deutschen Spielzeughersteller geschickt – den mit den immer lächelnden Plastikfiguren aus Fürth. Mal ein Konzept für einen Miniatur-Kindergarten, mal für eine Shopping-Mall mit elektrischen Rolltreppen und für ein Kreuzfahrtschiff. Auch Sport- und Schwimmhalle hatte sie schon vor Augen, wenn die Antwort nicht immer gleich gewesen wäre: Vielen Dank für deinen kreativen Vorschlag, aber unsere Spielzeugforscher (als ob es solche Wissenschaftler gäbe!) waren vor dir auch schon auf die Idee gekommen – das Produkt kommt demnächst in dein Lieblings-Spielzeuggeschäft. Komischerweise sahen die dann immer genauso aus, wie die Zeichnungen unserer Tochter. Egal! Jetzt mit fast 17 sollte sie vielleicht einen neuen Versuch starten – gemeinsam kamen wir auf die Idee für ein neues Set: Wir bauen ein Corona-Test- und Impfzentrum nach, ganz nach dem Muster der Gifhorner Stadthalle – mit Gängen, Absperrungen, Einzelkabinen, Quarantänestation, Liegen und den ersten Figuren: den Ärzten und Helfern. Und das ist absolut realitätsnahes Spielen: Weitere Figuren und Impfampullen kommen erst später dazu, separat in Ergänzungspacks zu kaufen. Sobald verfügbar.

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs =tuspoh?=cs 0?Hjgipsofs Svoetdibv=0tuspoh? pefs nbjmfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?sfjofs/tjmcfstufjoAgvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn?