Schulspeisung in den 80ern

Die Adam-Riese-Schule in Gifhorn bekommt endlich ihre neue Mensa – und was für eine! Im Obergeschoss können die Schüler ab 2022 mit einer schönen Aussicht aufs Gelände fürstlich speisen. Das erinnert mich an die Speisungen zu meiner Grundschulzeit – die waren nämlich damals in aller Regel selbst gemacht und mitgebracht. Typische Butterbrote halt. Noch heute schüttelt es mich, wenn ich an die dicke Schicht Butter mit Leberwurst denke – die habe ich lieber als „Hasenbrote“ wieder mit nach Hause geschleppt – und den Unterricht mit knurrendem Magen verfolgt. Der Hausmeister des OHG in Gifhorn wusste dagegen, was mir tatsächlich Energie lieferte: Kleine Roggenbrötchen mit Schokowaffel und eine Tüte Milch mit Erdbeer- oder Vanille-Geschmack. Für so einen Snack zwischendurch würde ich doch glatt auch noch mal zur Schule gehen ...

