Statt Streit um den Urlaub

Corona hat doch auch etwas Gutes. Ja, natürlich: Bei der Urlaubsplanung hat das kleine teuflische Biest etlichen Familien einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber wollen wir doch mal ehrlich sein: Einigen hat es die sonst jährlichen, bis aufs Blut ausgefochtenen Streitigkeiten über die Frage nach dem Wie und Wohin erspart. Der eine will Action, die andere lieber ihre Ruhe, sie möchte ans Meer, er in die Berge, … und so weiter. Dieses Jahr ist das ganz einfach: Wir bleiben zu Hause. Friede, Freude, Sonnenschein! Jetzt kam uns die Idee, dann in der zusätzlich gewonnenen freien Zeit vielleicht das Wohnzimmer zu renovieren. Sie möchte den Fernseher jetzt an die nördliche Wand stellen, er hätte gern ein Schränkchen an der anderen, …

