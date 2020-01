Abschlussball – Es geht weiter

Der Tanz-Abschlussball unserer Tochter in der Gifhorner Stadthalle war grandios! Sie erinnern sich noch an meine jüngste Kolumne an dieser Stelle, in der ich ihn bereits angekündigt hatte? Uns kamen die Freudentränen in die Augen, als wir sie mit ihrem Partner über das Parkett wirbeln sahen. Die Tanzschule hatte auch noch Linedancer und Jump-Style-Hip-Hopper bestellt. Die beiden Tanzlehrer selbst präsentierten ebenfalls ihr Können im Paartanz – das war weltmeisterlich! Die Darbietung zweier Eltern aus Calberlah war dagegen eher das Gegenteil davon. Die anderen auf dem Parkett wichen uns zu selten aus, meine Führungskompetenz wurde untergraben und überhaupt: Der Boden war meinen Schuhen offenbar überhaupt nicht gewachsen. Um diese Missstände für den im Sommer fälligen Besuch einer Hochzeit auszuräumen, gibt es eigentlich nur eine Lösung, die keine Kompromisse zulässt: die Anmeldung bei einem Anfängerkurs für Erwachsene.

