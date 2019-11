Unfallflucht nach Auto-Beschädigung in Isenbüttel

Isenbüttel. Eine 52-Jährige bemerkte am Samstagvormittag starke Beschädigungen an der Beifahrerseite ihres VW Beetle. Die Polizei sucht Hinweise zum Verursacher.

Eine 52-Jährige aus Wennigsen in der Region Hannover hat ihren schwarzen VW Beetle am Freitagvormittag gegen 10 Uhr dem Edeka-Parkplatz am Alten Mühlenfeld abgestellt. Als sie rund 24 Stunden später zu dem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie starke Beschädigungen an der Beifahrerseite. Laut Angaben der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf circa 3000 Euro.

Der bislang unbekannte Verursacher, der vermutlich in einem anderen Pkw oder Kleintransporter unterwegs war, entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.

Die Polizei in Meine bittet hierzu um sachdienliche Hinweise: (05304) 91230.