Gifhorn. Am Dienstagvormittag ist es in Gifhorn zu einem Unfall gekommen. Ein 80-Jähriger gab Gas, um einen Unfall zu verhindern.

In Isenbüttel ist es am Dienstagvormittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das teilt die Polizei mit. Demnach wollte ein 80-Jähriger gegen 11.30 Uhr mit seinem Mercedes-Benz C 200 vom Reuteranger in die Gifhorner Straße abbiegen. Dabei übersah er einen Volkswagen Crafter, der in Richtung Bornsiek unterwegs war. Im letzten Moment nahm der 80-Jährige den Crafter wahr und beschleunigte, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

80-Jähriger darf nach Unfall in Gifhorn nicht mehr hinter das Steuer

Dabei fuhr er über die Gifhorner Straße in den gegenüberliegenden Straßengraben. Der 80-Jährige und seine 87-jährige Frau, die als Beifahrerin mitreiste, wurden leicht verletzt. Während der Mercedes abgeschleppt wurde, testeten Polizisten den Unfallverursacher auf Fahrtauglichkeit. Sie stellten körperliche und geistige Mängel fest und stellten den Führerschein sicher. Gegen den 80-Jährigen läuft nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Er und seine Frau wurden mit leichten Verletzungen ins Gifhorner Krankenhaus gebracht.

