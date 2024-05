Groß Oesingen. Die Einmündung Bundesstraße 4 (Hauptstraße) /Am Rübenkamp wird erneuert. Was das in Zukunft für Verkehrsteilnehmer bedeutet.

In Groß Oesingen wird die Einmündung Bundesstraße 4 (Hauptstraße) /Am Rübenkamp zum dortigen Gewerbepark in drei Teilabschnitten erneuert. Verkehrsteilnehmer auf der B4 müssen sich daher ab Mittwoch, 8. Mai, auf erste Einschränkungen einstellen, wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilt. Es erfolge zunächst eine halbseitige Sperrung der B4 im Einmündungsbereich. Der Verkehr werde mithilfe einer Baustellenampel an der Baustelle vorbeigeführt.

Voraussichtlich ab Mittwoch, 22. Mai, werde im zweiten Teilabschnitt die B4 im Bereich der Einmündung voll gesperrt. Die Zufahrt zum Gewerbepark sei von Norden kommend möglich. Entsprechend des dritten Teilabschnitts erfolge eine Verschiebung des voll gesperrten Bereichs ab Montag, 27. Mai. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet sei dann nur noch von Süden kommend möglich. Die Fertigstellung ist für Anfang Juni geplant, heißt es weiter.

