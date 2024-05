Gifhorn. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, nachdem der Senior einen Seitenspiegel beschädigt hatte. Nun sucht die Polizei das beschädigte Auto.

Am Samstagmorgen ist es in Gifhorn zur Verkehrsunfallflucht gekommen. Laut Polizei fuhr ein 80-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz auf der Celler Straße in Richtung Westen. Gegen 9.50 Uhr demolierte er den Außenspiegel eines geparkten Autos und fuhr weiter. Ein Zeuge, der hinter ihm fuhr, kontaktierte die Polizei. Beamte stoppten den 80-Jährigen in Neubokel.

Polizei Gifhorn bittet um Zeugenhinweise

Daraufhin suchten die Polizisten den eigentlichen Unfallort auf - eine Parkbox am Rande der Celler Straße, in Höhe der Netto-Filiale. Den Geschädigten konnte die Polizei bisher nicht ausfindig machen. Dem Zeugen zufolge war das beschädigte Fahrzeug dunkel lackiert.

Hinweise zum beschädigten Pkw nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer (05371) 9800 entgegen.

