Gifhorn. Nun ist es mit der Telekom beschlossen: Die Bauarbeiten in Gifhorn sollen im Juli beginnen. Diese Haushalte sollen Glasfaser bekommen.

Die Telekom baut in Gifhorn ein Glasfasernetz für 5100 Haushalte, informiert die Stadt in einer Pressemitteilung. Einen entsprechenden Vertrag (LOI) habe die Stadt unterzeichnet. „Die Deutsche Telekom wertet mit der geplanten Investition nicht nur unsere Stadt, sondern jedes einzelne Grundstück im Ausbaugebiet auf“, wird Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich zitiert. „Ein schneller Internet-Anschluss gehört heute zu den wichtigsten Forderungen, die nicht nur mittelständische Unternehmen an die Politik stellen, sondern auch die Menschen quer durch alle Bevölkerungsgruppen hinweg und egal welchen Alters.“

Die Bauarbeiten würden im Osten Gifhorns schon am 1. Juli beginnen. Das neue Netz ermögliche hohe Bandbreiten bis 1 Gbit/s (Gigabit pro Sekunde). Damit hätten Kunden einen schnellen Anschluss für digitales Lernen und Arbeiten, Streaming und Gaming, alles gleichzeitig. Glasfaser ermöglicht die zuverlässigste und schnellste Verbindung im Vergleich zu anderen Übertragungswegen – und steigert den Wert der Immobilie, so die Stadt. Außerdem sei Glasfaser gut fürs Klima, weil weniger Energie verbraucht werde als im bestehenden Kupfernetz.

So können Sie in Gifhorn das Glasfasernetz nutzen

„Hohe Geschwindigkeiten am eigenen Anschluss sind wichtig. Schließlich soll im W-Lan zu Hause und im Betrieb alles stabil laufen. Wer jetzt einen Glasfasertarif bucht, bekommt den Glasfaser-Hausanschluss kostenfrei. Eigentümer sparen damit 799,95 Euro“, so Sarah Schwalm, Regionalmanagerin der Telekom.

Angeschlossen würden nur die Immobilien, die auch angeschlossen werden sollen – Eigentümer müssten dafür ihre Zustimmung geben. Wer zur Miete wohne, müsse einen Glasfaser-Tarif buchen. Die Telekom kümmere sich um die Absprache mit den Immobilienbesitzern.

Das Glasfaserinfomobil ist vom 21. bis 25. Mai, Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag bis 16 Uhr, bei Famila, Braunschweiger Straße 40, in Gifhorn präsent. Es gibt auch eine Informationsveranstaltung am Montag, 13. Mai, 18 Uhr im Schützenheim, Celler Straße 30, so die Stadt. Informationen zur Verfügbarkeit und den Tarifen gebe es auch im Telekom Partner-Shop, Steinweg 71, und im Internet unter www.telekom.de/glasfaser.

