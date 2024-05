Gifhorn. Ein Knotenpunktsystem soll das Fahrradfahren flexibler machen. Doch es gibt noch mehr Neuigkeiten für Gifhorns Radlerinnen und Radler.

Zum Start der Radsaison erscheint eine neue Radwanderkarte für das Kreisgebiet Gifhorn. Enthalten ist neben vielen Tourenvorschlägen auch das neue landkreisweite Knotenpunktsystem mit rund 400 Knotenpunkten, informiert der Landkreis Gifhorn in einer Pressemitteilung.

So können Gifhorner den Landkreis per Rad erkunden

In Kooperation mit der Tourismusgesellschaft Südheide Gifhorn GmbH sei das landkreisweite Radwegenetz neu konzipiert worden. Alle Kreuzungspunkte des Radwegenetzes haben eine „Knotenpunkt“-Beschilderung erhalten. Zusätzlich ist an jedem Knotenpunkt eine Übersichtskarte montiert, auf der die nächstliegenden Knotenpunkte verzeichnet sind. Anhand der Kennzeichnung und Nummerierung sollen Radfahrende schnell erkennen können, wo sie sich befinden und welche Anschlussverbindungen bestehen. Im gesamten Netz sei es möglich, Touren durch das Verknüpfen von Knotenpunkten flexibel und individuell zu planen, heißt es.

Ferner ist die Tourenplanung auch online über www.fietsknoop.nl/plannerplugin/gifhorn oder über die im Google Play Store und im Apple AppStore abrufbare „Fietsknoop“-App möglich. Die geplanten Routen ließen sich mit dem Handy auch per GPS-Navigation fahren. „Der Landkreis Gifhorn bietet gute Voraussetzungen für eine touristische Rad-Infrastruktur, zum Beispiel eine attraktive Landschaft, viele Sehenswürdigkeiten und bereits vorhandene Rundkurse und Thementouren“, so Tobias Heilmann.

Auch die Radwanderkarte für das Kreisgebiet sei zusammen mit der Südheide Gifhorn GmbH aktualisiert und um das Knotenpunktsystem ergänzt worden und erscheine pünktlich zur Radsaison 2024 in der bikeline-Reihe vom Esterbauer-Verlag in der vierten Auflage. Die Karte enthalte das gesamte, rund 700 Kilometer lange Freizeitradwegenetz und zusätzlich ein rund 550 Kilometer langes Alltagsnetz mit Verbindungsstrecken. Dazu gehörten beispielsweise die Radfernwege Aller-Radweg und Weser-Harz-Heide-Radweg und die durch den gesamten Landkreis führenden Rundstrecken „Großer Rundkurs“ und „Rundweg Südheide“.

Neben den Neuerungen am Radwegenetz gebe es auch ein System zur Meldung von Mängeln an Radwegen und Beschilderung. So sollen sich an jedem Knotenpunkt Serviceaufkleber mit einer eindeutigen Standortbezeichnung und einer Kontaktadresse (auch abrufbar über einen QR-Code) finden. Die „Radwanderkarte Südheide Gifhorn“ im Maßstab 1:60.000 sei ab sofort für 7,90 Euro in den Touristinformationen in Gifhorn und Wittingen sowie im Buchhandel erhältlich. Informationen und Touren können auch auf dem Tourismusportal www.suedheide-gifhorn.de abgerufen werden.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red