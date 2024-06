Gifhorn. Der Landkreis Gifhorn wird zur ewigen Baustelle. Hier lässt die Landesverkehrsbehörde eine Fahrspur für eine Brückenreparatur sperren.

Es ist kaum zu fassen: Ab dem morgigen Dienstag wird die Bundesstraße 4 schon wieder gesperrt - diesmal auf Höhe Gifhorn eine der beiden Fahrspuren gen Norden. Der Grund ist ein Schaden an einem Brückenpfeiler.

„Verkehrsteilnehmer auf der B4 zwischen der Anschlussstelle Alfred-Bessler-Straße (Heidland) und der Bundesstraße 188 müssen sich ab Dienstag, 25. Juni, bis auf Weiteres auf heftige Behinderungen einstellen“, heißt es in der Pressemitteilung. Der Hauptfahrstreifen in Richtung Norden wird gesperrt und der Verkehr einspurig über den Überholfahrstreifen geführt. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel am Montag hin.

Die Wirtschaftswegbrücke in Verlängerung der Straße Weiland in Gifhorn ist schuld

Im Zuge der Brückenarbeiten an der Wirtschaftswegbrücke in Verlängerung der Straße Weiland wurden Schäden am Brückenpfeiler entdeckt, die umfangreichere Instandsetzungsarbeiten erforderten. Zunächst würden Betonuntersuchungen und statische Berechnungen durchgeführt, im Anschluss wird für die Instandsetzungsarbeiten eine Hilfsunterstützung errichtet. Zur Gewichtsreduzierung wird die neue Asphaltdeckschicht des auf der Brücke liegenden Wirtschaftsweges noch nicht aufgebracht. Der Wirtschaftsweg bleibt weiterhin vollgesperrt.

Die Landesbehörde bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis und besondere Aufmerksamkeit im Bereich der Schadstelle.

