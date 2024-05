Gifhorn. Gifhorns Kreisverkehr K114: Erst Scherenschnitt, dann Großbrand. Welche Rolle ein Hund dabei spielt, verrät Dirk Kühn in seiner Glosse.

Ja, noch einmal das Thema Kreisverkehr an der K114. Ich wollte ihn am Dienstagabend befahren, ich wollte ihn am Maifeiertag befahren. Am Donnerstag habe ich dann aufgegeben. Dabei hatte ich mich so gefreut: Die erste Fahrt nach gefühlt fünf Jahren Richtung Isenbüttel. Natürlich waren es nur einige Monate. Aber bei Baustellen verliert der Autofahrer gern sein Zeitgefühl.

Gifhorner Kreisverkehr K114 : Irrungen und Wirrungen zur Freigabe

Egal. Ich habe mir extra eine Dashcam fürs Auto besorgt, um diese erste Fahrt nach Wiedereintritt in die Hauptverkehratmosphäre zu dokumentieren. Und dann sowas. Erst der symbolische Scherenschnitt für die Pressefuzzis am vergangenen Freitag zur Verwaltungsprimetime, sozusagen fürs Poesiealbum und um mal wieder in die Medien zu kommen. Dann die tröstende Botschaft: ätschbätsch, Freigabe für den Autoverkehr erfolgt erst am Dienstag. Böse Zungen behaupten gar, es lag an den Brückentagen und am Abschied ins lange Wochenende, weshalb der Scherenschnitt ganz zufällig auf den Freitag fiel. Dafür mussten die Bauhof-Mitarbeiter und die Straßenbauer sogar am Wochenende noch ran. Für die Bepflanzung der Kreiskuppel hat es jedenfalls gereicht. Vielleicht gedeihen dort ja Mimosen. Und was war Dienstag? Dienstag war Großbrand. Sozusagen vis-a-vis des Kreisverkehrs. Da hat die Stadt dann vorsorglich die Firma abbestellt, die am Dienstag Absperrbaken und rot-weißes Gedöns entfernen sollte, hieß es aus dem Rathaus. Das wäre ja alles nachvollziehbar. Dafür hat jeder Verständnis. Alles gut!

Nicht alles. Am Mittwoch schob die Stadt noch eine Erklärung nach: Die Fachfirma ist mit den Markierungsarbeiten am Dienstag nicht fertig geworden, hieß es auf Nachfrage. Wie bitte? Was stimmt denn nun? Oder konnte die Firma wegen des Brandes und der durch Rauchentwicklung stark eingeschränkten Sicht ihre Markierungen nicht setzen?

Ich weiß nicht, wer wo welche Informationsdefizite hatte oder bei wem die Fantasie fröhlich in den Mai gefeiert hat. Freitag ist nun der Tag der Tage. Meine Dashcam, mein Auto und ich sind bereit – ich weiß nur nicht, ob ich es schaffe. Mein Hund muss seine Markierung noch setzen...