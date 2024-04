Gifhorn. Breiterer Radweg, ein zweispuriger Kreisverkehr und Neugestaltung der Tankumsee-Kreuzung. Am Freitag erfolgt die Freigabe des Kreisels.

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr begannen die Bauarbeiten an der K114. Am Freitag, 26. April, soll am frühen Nachmittag der zweispurige Kreisverkehr freigegeben und wieder in beide Richtungen befahrbar sein. Damit ist zumindest ein Teil der Großbaustelle K114 fertig – allerdings bleibt die Wolfsburger Straße bis zur Einmündung in den Calberlaher Damm noch gesperrt.

Gifhorns Baustelle K114: Kreisverkehr wird Freitag freigegeben

Bereits pünktlich zum Jahresende war die Verbreiterung des Radwegs von der Ecke Dannenbütteler Weg, K114 bis zum Elbseitenkanal fertiggestellt worden – musste sie auch, denn die Fördergelder des Bundes waren an den Fertigstellungstermin 31.12. 2023 gebunden. Ebenfalls Bestandteil der Bauarbeiten ist die Tankumsee-Kreuzung und eine zweispurige Fahrbahn von der neuen Einmündung aus dem Gewerbegebiet Isenbüttel bis zum Kanal.

Die Stadt Gifhorn spricht in der Einladung zum symbolischen Scherenschnitt von „einer der bekanntesten Straßenbaustellen Gifhorns“. Sie steuere dem Ende entgegen – eine Punktlandung nach Termin-Plan! Ursprünglich sei man sogar von einer Eröffnung erst im Mai ausgegangen.

Die Baukosten für die K114 sind um rund zwei Millionen Euro gestiegen

Der Bau des Kreisverkehrs an der Wolfsburger Straße ist eine Gemeinschaftsmaßnahme von Stadt und Landkreis Gifhorn. Die gesamte Sanierung der K114 einschließlich des Ausbaus der Fahrradwege kostet rund 13 Millionen Euro. Damit haben sich die Baukosten im Vergleich zur ersten Planung um rund zwei Millionen Euro erhöht. Im Juni 2021 war die Rede von 11 Millionen Euro.

Wirklich bewähren kann sich der Kreisverkehr erst im Sommer, wenn auch das Teilstück Wolfsburger Straße fertiggestellt ist.

