Isenbüttel. Bei Bombenwetter standen die ersten Besucher schon um fünf Uhr an Seepromenade. Ist es der schönste Flohmarkt der Region?

„Das sieht richtig gut aus!“ Julia fotografiert erst mal ihre Töchter auf dem Flohmarkt am Isenbütteler Tankumsee. Die Wolfsburgerin ist beeindruckt von der glitzernden Seekulisse. Und mehr noch von der überwältigenden Meile von Trödelständen. Am Samstag hat sie zur Premiere alles richtig gemacht, denn: „Was hier los ist. Der Flohmarkt war noch nie so groß!“, ordnete Tankumsee-Chefin Annette Böhme das Event ein.

Standreihe reicht fast bis zum DLRG-Turm

Es ist ein sonniger Traumstart in die Tankumsee-Saison. Das Wetter spielt mit. Vor allem sind die Gäste gut drauf. Die Stimmung ist super am Seeufer. Kinder jauchzen, Vögel zwitschern, die Eltern kommen entspannt ins Gespräch. Böhme jedenfalls ist begeistert. Was habe man sich Gedanken gemacht, ob die ungewollte Verlegung von Sonntag auf Sonnabend funktioniere? Und dann das: „Die Leute standen ab 5 Uhr an den Schranken.“ Die lauschige Uferpromenade des Dannenbütteler Wegs reichte für den Andrang nicht aus. Die Standreihe machte einen langen Bogen in den Eichenkamp am Kletterturm vorbei und wollte erst am DLRG-Turm langsam enden. Alles mit Seeblick, alles unter milder Frühlingssonne.

Der Flohmarkt zur Saisoneröffnung am Tankumsee war am Sonnabend der größte seit langem. In hellen Scharen flanierten die Besucher entlang der Stände mit Seeblick. Weil die Seepromenade nicht ausreichte, standen die Anbieter auch am Eichenkamp fast bis zum DLRG-Turm. © FMN | Christian Franz

Wo es was Leckeres zu essen gab, bildeten sich Schlangen. Davon profitierte der Soziale Arbeitskreis des Rotkreuz-Ortsvereins Isenbüttel. Die zehn Frauen um Sylvia Müller kamen mit dem Backen von Waffeln kaum nach. „Wir halten durch, solange der Teig reicht“, versprach Müller. Den Appetit der Besucher münzte sie um zu einem guten Zweck: Den Erlös spendeten die DRK-Frauen dem Wunschmomente-Mobil ihres Verbands, um sterbenskranke Menschen mit Begleitung zu einem besonderen Ort fahren zu können.

Was auch zur guten Stimmung beitrug: Die Geschäfte liefen. Eine Gifhornerin, vom frühen Morgen an strategisch günstig an der Flaniermeile postiert, beobachtete: „Die meisten sind mit Taschen bepackt.“ Auch die Töchter von Julia aus Wolfsburg hielten gezielt nach Tennisschlägern für Kinder Ausschau.

Das ist in diesem Frühjahr alles neu am Tankumsee

Das neue Parksystem mit Video-Erfassung funktionierte reibungslos. Der Betreiber nutzte die Gelegenheit, Karten mit einem QR-Code verteilen zu lassen, um die Gebühren in Ruhe von zu Hause zu überweisen. Übrigens: Flohmarkt-Standbetreiber bekamen vom Tankumsee 50 Prozent Parkrabatt auf den Tagespreis, verriet Chefin Böhme.

Auf großen Andrang traf vom Start weg auch der neue Spielplatz am Dannenbütteler Weg. Offiziell wird er erst am Montag eröffnet. Aber die Mädchen und Jungen hatten auf den bunten Geräten auch inoffiziell ihren Spaß. Und das natürlich gratis.

Der am Freitag neu eröffnete Spielplatz am Tankumsee-Ufer fand vom Start weg riesigen Zulauf bei den Kindern. Da vergaßen sie am Samstag sogar das Stöbern auf dem Flohmarkt. © FMN | Christian Franz

Neu fanden die Besucher Sitzauflagen an der Promenade am Westufer. In der Tretbootflotte stechen jetzt auch Drachen und Schwäne in See. Ganz praktisch ist die neue Mülltrennung gelöst. Damit erfüllt der Tankumsee bereits vorzeitig EU-Auflagen ab 2025.

Die Minigolfanlage hatte die Betreibergesellschaft in Eigenregie übernommen und auf Vordermann gebracht. Die 18 Bahnen waren am Samstag ebenfalls erstmals in diesem Jahr geöffnet und fanden gleich viel Anklang. An der Kasse gibt es nun auch Eis und Getränke, bald auch Bockwürste. Die Minigolf-Hütte fungiert während der millionenschweren Umbauphase von Verwaltung und Funktionsgebäuden zurzeit als Anmeldeschalter für Zelt- und Grillplätze.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: