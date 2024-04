Wesendorf. Die Bundesstraße ist in beide Richtungen voll gesperrt. Die Bergung der beiden Schwertransporter kann dauern. Das ist die Umleitung.

Die Autofahrer auf der Bundesstraße 4 sind an der sogenannten Krümmekreuzung schon seit Monaten gebeutelt. Seit Donnerstagmorgen noch mehr: Weil zwei Schwertransporter, die mit Flügel für Windkraftanlagen beladen sind, im fast fertiggestellten Kreiselverkehr feststecken, ist die Bundesstraße in beide Richtungen zwischen der B 188 und der Ummerschen Kreuzung voll gesperrt.

Umleitung über Hohne, Müden und B 188 wird empfohlen

Das war so nicht geplant: Die beiden Transporter waren mit ihren Bauteilen in Richtung Norden unterwegs. Und der erste von beiden hatte den Kreisel gerade so passieren können. Der zweite aber ist offenbar in den noch unbefestigten Seitenbereich geraten und dort steckengeblieben. Nach Informationen unserer Zeitung soll das Fahrzeug mit einem Kran wieder auf die Spur gebracht werden. Das Probelem dabei ist allerdings, dass die Stelle im Wald relativ schwer zugänglich ist. Das heißt: Die Bergung könnte eine lange Zeit in Anspruch nehmen.

Wie zur Zeiten der gesperrten Kreisel-Baustelle empfiehlt die Polizei allen Autofahrern die Umleitung über über Ummern, Hohne und Müden zur B 188 und darüber zur B 4 - und umgekehrt.

Dieser Artikel wird aktualisiert

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: