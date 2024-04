Gifhorn. Landesweit fanden Polizeikontrollen mit Fokus auf den gewerblichen Güterverkehr statt – auch bei Gifhorn. Was die Beamten dabei fanden.

Der Güterverkehr stand bei der landesweiten Kontrollen am Mittwoch im Fokus. An der ganzheitlichen Kontrolle im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.leben“ beteiligte sich laut einer Mitteilung auch die Polizeiinspektion Gifhorn. Die regionale Kontrollgruppe, bestehend aus Beamten der Polizeiinspektion Gifhorn und der Polizeiinspektion Wolfsburg/ Helmstedt, habe im Zeitraum von 8 bis 14 Uhr eine Verkehrskontrolle auf dem Rastplatz an der Bundesstraße 4 bei Gifhorn vorgenommen.

Unterstützt wurden die Polizeibeamten dabei von Kolleginnen und Kollegen des Zoll, des BALM (Bundesamt für Logistik und Mobilität) und des Landkreises Gifhorn. Insgesamt seien 28 Fahrzeuge, hauptsächlich Lkw, angehalten und kontrolliert worden.

Polizei verbietet Fahrern in Gifhorn die Weiterfahrt

Neben mehreren geringfügigen Verstößen habe die Polizei bei den Kontrollen hauptsächlich Verstöße wegen mangelnder Ladungssicherung, Verstöße gegen die Sozialvorschriften sowie falsch Bedienung des digitalen Kontrollgerätes festgestellt.

In sieben Fällen seien bei ausländischen Fahrzeugführern Sicherheitsleistungen erhoben worden. Außerdem sei in fünf Fällen kurzzeitig die Weiterfahrt untersagt worden. Nach Beseitigung der festgestellten Mängel vor Ort konnten die Fahrzeugführer ihre Fahrt fortsetzen.

red