Gifhorn. Gül Özge Kaya traf sich mit Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich. Welches Gifhorner Projekt sie besonders gelobt hat.

Hoher Besuch im Gifhorner Rathaus. Die türkische Generalkonsulin Gül Özge Kaya traf sich mit Bürgermeister Matthias Nerlich zum Austausch. Wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt, ging es um die Interessen der türkischen Bevölkerung in Gifhorn.

Gül Özge Kaya trug sich in das Goldene Buch der Stadt Gifhorn ein. © FMN | Stadt Gifhorn

Gül Özge Kaya habe das Projekt „Abrahams Kinder“ gelobt, sich aber auch zu Hass-Tendenzen geäußert, die unlängst in Hannover in einen Anschlag mündeten. Das friedliche Miteinander von Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion sei der Konsulin eine Herzensangelegenheit, wie es weiter heißt.

Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Gifhorn

Im Rahmen ihres Besuchs habe sich Gül Özge Kaya in das Goldene Buch der Stadt eingetragen und den Ausbau der bilateralen Beziehungen über die politische Ebene in die türkische Gesellschaft in Gifhorn hinaus versprochen. Die Gespräche sollen fortgesetzt werden.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: