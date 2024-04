Gifhorn. Die Veranstaltung soll im Landkreis Gifhorn die Teilhabe in den Vereinen stärken. Menschen mit und ohne Behinderung können mitmachen.

Die Veramstaltung „All inklusive – unser Sportfest im Landkreis Gifhorn“ findet am 1. Juni von 11 bis 16 Uhr in der Flutmulde in Gifhorn statt, wie der Kreissportbund Gifhorn mitteilt. Das Sportfest reise, wie von der Steuerungsgruppe beabsichtigt, durch den Landkreis. Nach Isenbüttel, Wittingen und Meine werde die Veranstaltung in diesem Jahr in Gifhorn stattfinden.

Der Grundgedanke dabei bleibe: Wir wollen mehr Menschen mit Beeinträchtigungen den Weg zum organisierten Sport ermöglichen. Hemmschwellen sollen abgebaut und Berührungspunkte geknüpft werden. Ziel ist es, sich näher zu kommen und mehr Offenheit in die Gesellschaft zu bringen, damit ein gemeinsames Sporttreiben zur Selbstverständlichkeit wird.

Sportfest-Idee stammt vom Projekt „Teilhabe am Vereinssport“

Entstanden ist die Idee für das Sportfest „All inklusive“ vor fünf Jahren mit der Initiierung des Projekts „Teilhabe am Vereinssport“ durch den Landessportbund Niedersachsen. Die Initiatoren freuen sich laut der Mitteilung, durch ein gewachsenes Netzwerk, viele lokale Helfende sowie Sponsoren die Chance zu haben, im Landkreis Gifhorn die Teilhabe in den Vereinen stärker zu ermöglichen. Besonders durch die Kombination des „All inklusive“-Sportfestes und des Host Town-Programms im vergangenen Jahr sei die Netzwerkarbeit noch intensiver geworden.

Heiko Herzberg, Geschäftsführer des MTV Gifhorn, und Marco Momberg, Fachbereich Bildung und Jugend – Fachteam Schulen/ Sport der Stadt Gifhorn, seien in diesem Jahr vor Ort die treibenden Kräfte. Aber auch im Hintergrund seien zahlreiche Akteure aktiv. Der Landkreis, das Stellwerk, der Vorsitzende des Behindertenbeirates des Landkreises, die Lebenshilfe, der Verein Hof aus Isenbüttel, die Diakonie, der Kinderschutzbund Gifhorn, das FBZ Grille und dem Sportfest schon in den vergangenen Jahren verbundene Vereine bringen sich ein. In das Projekt seien auch die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitenden des Kreissportbundes Gifhorn eingebunden. Die Schirmherrschaft der Veranstaltung wird vom Landrat Tobias Heilmann übernommen.

Gruppe bietet beim inklusiven Sportfest in Gifhorn das Skaten im Rollstuhl an

Eine bunte Mischung an Akteurinnen und Akteuren aus Vereinen, Verbänden und Institutionen ist am Veranstaltungstag aktiv. Die Sportvereine werden wieder unterschiedliche Sportarten vorstellen und zum Mitmachen motivieren. Möglichst viele Sportarten sollen an dem Tag von Menschen mit und ohne Behinderung ausprobiert werden. Es sind auch wieder einige Attraktionen mit dabei – wie zum Beispiel ein Kletterturm, eine Seilbrücke und ein Aerotrim, um die Schwerelosigkeit zu spüren. Besondere Highlights in diesem Jahr ist das Skater-Angebot der SIT ’N’ SKATE: Die Gruppe bietet das Skaten im Rollstuhl an. Außerdem wird der Niedersächsische Sportschützenverband ein Gewehr für blinde Menschen mitbringen.

Für das Fest seien schon einige Sponsoren gewonnen worden. Die Organisatoren freuen sich aber über jeden Sponsor, der noch hinzukommt. Gern werden aber auch Spenden entgegengenommen. . Einfach den Wunschbetrag auf folgendes Konto mit dem Betreff „All inklusive“ überweisen: IBAN: DE73 2695 1311 0011 0045 87. Eine Spendenbescheinigung kann ausgestellt werden. Nähere Informationen gibt es auf allinklusive.ksb-gifhorn.de.

red