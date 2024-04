Weyhausen. Dauerbaustelle A39 bei Weyhausen: Ab Dienstag müssen Autofahrer mit erneuten Behinderungen rechnen. Das ist der Grund.

Ab Dienstag, 16. April, bis voraussichtlich Mittwoch, 24. April, ist in der Anschlussstelle (AS) Weyhausen die Auffahrt auf die A39 in Richtung Braunschweig gesperrt. Grund ist der Rückbau der Asphaltprovisorien im Zuge der grundhaften Erneuerung zwischen Mittellandkanal und Weyhausen. Verkehrsteilnehmende, die von der B188 auf die A39 in Richtung Braunschweig auffahren wollen, werden über die U1 zur gegenüberliegenden Auffahrt umgeleitet. Das teilte die Autobahn GmbH am Montag mit.

A39: Erneute Sperrungen an der Anschlussstelle Weyhausen ab Dienstag

Zudem müssen Verkehrsteilnehmende, die auf der B248 aus Richtung Tappenbeck unterwegs sind und weiter über die A39 in Richtung Braunschweig wollen, am Donnerstag, 18. April, von 9 bis voraussichtlich 15 Uhr, zunächst an der AS Weyhausen (westseitig) abfahren, um dann an der gegenüberliegenden Auffahrt auf die A39 zu gelangen.

Die Autobahn GmbH bittet um Verständnis für die notwendigen Arbeiten und um erhöhte Aufmerksamkeit auf den Umleitungsstrecken.

