Calberlah. Als die Polizei die alkoholisierte 32-Jährige auf der Westrampe entdeckt, fährt sie mit einem Rad nur noch auf der Felge. Auf dem Weg hatte sie Fahrzeugteile verloren.

Der Polizei ist in der Nacht zu Samstag auf der Westrampe bei Fallersleben eine 32 Jahre alte Autofahrerin aufgefallen, die mit einem Vorderrad nur noch auf der Felge fuhr. Grund dafür war ein Unfall, der sich kurz zuvor in Calberlah ereignet hat.

Wie die Polizei berichtet, war die aus Wolfsburg stammende Autofahrerin in Calberlah von der Hauptstraße abgekommen und mit einem in einer Parkbucht stehenden Wagen kollidiert. Der parkende Pkw wurde auf der gesamten Fahrerseite beschädigt.

L321: Andere Autofahrerin kollidiert mit Trümmerteilen

Nach dem Zusammenprall fuhr die 32-Jährige jedoch weiter in Richtung Fallersleben. Während der Fahrt verlor sie auf der Landesstraße 321 einige Fahrzeugteile. Diese wurden einer weiteren Autofahrerin zum Verhängnis: In der Dunkelheit übersah sie die Trümmerteile zu spät, ihr Wagen wurde bei einem Zusammenstoß beschädigt.

Im Bereich der Westrampe in Fallersleben hielt die 32-Jährige schließlich an. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei der Frau wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und stellte den Führerschein der Frau sicher.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red