Gifhorn. Alle mutigen Paddler können sich ab sofort für die Drachenbootregatta in Isenbüttel anmelden. Aber darauf sollten Teilnehmer achten.

An die Paddel, fertig, los! Auch dieses Jahr, am Sonntag, 4. August, findet auf dem Tankumsee in Isenbüttel wieder eine Drachenbootregatta statt. Ab sofort ist es möglich, sich für das Rennen anzumelden, informiert die Samtgemeinde Isenbüttel in einer Pressemitteilung.

Die Besatzung eines Drachenbootes besteht aus 14 bis maximal 18 Paddelnden (plus einem Trommler oder einer Trommlerin), die jeweils zu zweit in Reihen sitzend paddeln. Die Trommlerin oder der Trommler gibt den Takt akustisch weiter, und der Steuermann hält das Boot auf dem richtigen Kurs. Eine körperliche Grundfitness ist zwar nicht zwingend erforderlich, aber dennoch hilfreich. Ebenso verhält es sich mit den paddeltechnischen Fertigkeiten. Steuerleute und Boote werden vom Veranstalter gestellt. Der Start der Regatta wird um 13 Uhr sein, die abschließende Siegerehrung um 18 Uhr.

Hier ist die Anmeldung für das Drachenbootrennen in Isenbüttel möglich

Teilnehmer können ab sofort ausschließlich online unter www.drachenboot-tankumsee.de anmelden. Die Kosten für die Teilnahme an der Regatta belaufen sich auf 250 Euro. Darin enthalten seien ein kostenfreies Training im Vorfeld, drei garantierte Läufe am Tag der Regatta sowie ein Stellplatz in der Nähe der Regattastrecke. Das kostenlose Training wird am Samstag, 3. August, zwischen 10 und 18 Uhr angeboten. Die Teilnahme am Training sei aus Sicherheitsgründen für Neulinge verpflichtend. Die Regatta selbst werde durch die DLRG abgesichert.

Zusätzlich findet am Sonntag, 4. August, ein Sportfest statt, bei dem zahlreiche Vereine ihren Sport präsentieren. Zudem werde es auf dem Gelände einen Foodtruck sowie Getränkestände geben. Die Gemeinde Isenbüttel informiert im Sommer noch einmal gesondert über das Veranstaltungsprogramm von Sport am Tankumsee.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red