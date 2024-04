Gamsen. Die Freiwilligen um Vize-Ortsbrandmeister Torsten Günther verhindern dank schneller Reaktion Schlimmeres. Die Polizei ermittelt schon.

Einen brennenden Linienbus musste die Feuerwehr Gamsen am frühen Freitagmorgen löschen. Der Alarm um 1.45 Uhr betraf einen Reparaturbetrieb im Gamsener Gewerbegebiet Paulsumpf an der Hamburger Straße. In dem dort zur Wartung abgestellten Bus brannte plötzlich ein Sitz.

Beherztes Eingreifen verhindert einen Vollbrand des Busses

Die 20 Freiwilligen um Gamsens stellvertretenden Ortsbrandmeister Torsten Günter handelten besonnen. Durch eine eingeschlagene Seitenscheibe erstickten sie die Flammen mit einem Feuerlöscher aus dem Einsatzfahrzeug und retteten so den Bus vor einem Vollbrand. Nach einer halben Stunde habe der Einsatz beendet werden können, bilanzierte Günther.

Laut Polizei konnte der Schaden durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr auf 10.000 Euro begrenzt werden. Für die Ermittler geht es jetzt allerdings darum, die Brandursache zu klären. Ob Brandstiftung oder ein technischer Defekt das Feuer auslösten, muss laut Polizeisprecher Christoph Nowak untersucht werden.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: