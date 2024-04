Wesendorf. Blaulicht-Einsatz in Wesendorf am Mittwoch: Unter Atemschutz führt die Feuerwehr eine Person aus dem Haus. Das war die Brandursache.

Angebranntes Essen auf dem Herd hat am Mittwoch in Wesendorf zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Die Kräfte der Ortsfeuerwehren aus Wesendorf, Wahrenholz und Westerholz retteten eine Person aus der verrauchten Wohnung in der Schulstraße.

Kurz vor 15 Uhr waren die Feuerwehrleute alarmiert worden. Die ersten Meldungen einer Rauchentwicklung bestätigten sich beim Eintreffen der ersten Kräfte vor Ort: „Die betroffene Wohnung war komplett verraucht“, berichtet Michael Schwarz von der Feuerwehr Wesendorf, welcher den Einsatz der zirka 20 Feuerwehrkräfte leitete. „Aufgrund der Rauchentwicklung kamen Trupps unter Atemschutz im Gebäude zum Einsatz, welche im Eingangsbereich eine Person antrafen und ins Freie brachten.“ Die Besatzung eines Rettungswagens des DRK Gifhorn versorgte die gerettete Person

Brand in Wesendorf ist schnell gelöscht – angebranntes Essen war schuld

Derweil machte der Angriffstrupp im Gebäudeinneren angebranntes Essen auf dem Herd als Brandursache aus. Das Feuer konnte mit einem Kleinlöschgerät bekämpft werden. Anschließend belüftete die Feuerwehr die Wohnung und übergab die Einsatzstelle anschließend der Polizei – der Einsatz für die Feuerwehr endete gegen 15.30 Uhr.

