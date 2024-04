Weyhausen. Wegen Bauarbeiten sind derzeit die Auffahrt und die Abfahrt Weyhausen der A 39 gesperrt. So werden Autofahrer umgeleitet.

Noch bis kommenden Dienstag, 16. April, ist auf der Autobahn 39 in Fahrtrichtung Salzwedel die Auf- und Abfahrt in der Anschlussstelle Weyhausen (ostseitig) gesperrt. Darüber informiert die Autobahn GmbH des Bundes in einer Pressemitteilung. Grund ist demnach der Rückbau der Asphaltprovisorien im Zuge der grundhaften Erneuerung zwischen Mittellandkanal und Weyhausen.

Verkehrsteilnehmende, die von der A 39 auf die B 188 in Richtung Gifhorn abfahren wollen, werden über die ausgeschilderte U 7 umgeleitet, heißt es in der Mitteilung. Die Umleitung für die Auffahrt auf die B 248 in Richtung Salzwedel erfolgt über die ausgeschilderte U 2 zur Anschlussstelle Sandkamp.

Die Autobahn GmbH bittet um Verständnis für die Arbeiten und um erhöhte Aufmerksamkeit auf den Umleitungsstrecken.

red