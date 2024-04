Gifhorn. Sängerin Gitte Haenning gibt im Herbst ein Konzert in Gifhorn. Wann genau der Termin ist und wo es Karten gibt, erfahren Sie hier.

„Für immer und neu“ heißt das Programm, mit dem Gitte Haenning mit ihrer Band am Samstag, 28. September, ab 20 Uhr in der Stadthalle Gifhorn auftritt. Bekannt wurde die dänische Sängerin einst mit dem Schlager „Ich will ’nen Cowboy als Mann“. Inzwischen singt sie auch Pop, Blues, Jazz, Musical und dänische Volkslieder.

Der Ankündigung zufolge präsentiert sie in Gifhorn in einer feinen, kleinen Besetzung ihre Lieblingssongs. Mit ihrer ganzen Persönlichkeit wirbele Gitte Haenning durch ein enormes Repertoire und gebe ihrer Musik, ihren Geschichten und Leidenschaften ein ausdrucksstarkes, frisches Gewand – immer mit dem Blick nach vorn und immer Gitte Haenning.

Eintrittskarten sind erhältlich online unter www.ma-cc.com, bei Eventim und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red