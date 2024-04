Gifhorn. Mentorin Steffi Christian sprach beim Speaker Slam in Mastershausen über eine Beerdigung. Was die Gifhornerin noch für Pläne hat.

Sie nimmt kein Blatt vor den Mund und trägt das Herz auf der Zunge, und damit auch am richtigen Fleck – so heißt es zumindest in der Mitteilung: Steffi Christian ist langjährige Unternehmerin und Mentorin für Klarheit. Somit verwundere es nicht, dass sie am vergangenen Wochenende bei ihrem Auftritt in Mastershausen klare Worte für ein ernstes Thema fand. Der traurige Anlass für ihre Rede: eine Beerdigung, nur einen Tag zuvor.

Für die lebensfrohe 57-Jährige sei das noch lange kein Grund für Schwarzmalerei. Sie feiere das Leben und rüttele das Publikum mit erfrischenden Worten wach. „Ein Regenbogen ist auch nicht schwarz-weiß“, eröffnet die selbstbewusste Speakerin ihre Rede auf dem 37. internationalen Speaker Slam und sichert sich somit den begehrten Award.

Als Mentorin begleitet die Gifhornerin 60 Kunden pro Jahr

Seit 33 Jahren sei sie nun selbstständig und habe in dieser Zeit viele Höhen und Tiefen erlebt. Inzwischen begleite sie jährlich im Schnitt 60 Kunden pro Jahr und freue sich gemeinsam mit ihrem Team bereits auf die anstehende Jubiläumsfeier im Juli, um die Erfolge der vergangenen Jahre zu feiern.

„Es gibt ein Leben vor dem Tod, und ihr Plan ist es, irgendwann in ferner Zukunft fit, erfüllt und glücklich den Abgang von der Bühne des Lebens zu wagen“, heißt es in der Mitteilung. Doch bevor es so weit ist, habe Steffi Christian noch viel vor. Dieses Jahr stünden mehrere Webinare, Workshops im Ausland und Events wie der „Klarheitsturbo“ auf dem Plan. Hauptsache, es bleibe bunt – und bekannt wie ein bunter Hund sei die Unternehmerin ja bereits. „Eines ist sicher: Die Erfolgsgeschichte geht weiter“, heißt es abschließend.

red