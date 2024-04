Isenbüttel. Die Besucher können im Feierwerk Roth am Wochenende viel erleben auf der Schau für Gewerbetreibende. Auf geht‘s auch in luftige Höhen.

Vom Kunsthandwerk Wähling über größere Familienunternehmen, wie die Bau- und Möbeltischlerei Möhle, bis hin zur Erlebnisturm GmbH werden zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer ihr Angebot bei der Hehlenriede-Messe präsentieren. Das kündigt die Samtgemeinde Isenbüttel an. Los geht es am Wochenende, 13. und 14. April, im Feierwerk Roth in Isenbüttel.

Die Messe für Gewerbetreibende aus dem regionalen Umfeld ist laut Verwaltung Teil des Veranstaltungsprogramms anlässlich des 50-jährigen Bestehens, das die Samtgemeinde Isenbüttel in diesem Jahr feiert. Die Hehlenriede-Messe bietet Gewerbetreibenden aus der Samtgemeinde und dem Landkreis eine gute Möglichkeit, sich und ihre Produkte beziehungsweise Dienstleistungen einem breiten Publikum vorzustellen. Zudem dienen solche Veranstaltungen immer auch dazu, Kontakte zu knüpfen und die eigenen Netzwerke sinnvoll zu erweitern, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Besucher der Messe in Isenbüttel können sich über regionale Angebote informieren

Besucherinnen und Besucher finden in der Messe eine regionale Gelegenheit, sich über lokale Angebote zu informieren. Insbesondere auch junge Menschen können mit potenziellen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern ins Gespräch kommen und erste Anknüpfungspunkte für einen späteren Austausch finden. Am Samstag ist die Messe für Besucherinnen und Besucher von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Der Besuch ist kostenlos.

Als ein weiteres Highlight kann die Firma Schwertrans aus Isenbüttel in ihrem Autokran mit Personenkorb Menschen in 50 Meter Höhe befördern. Von dort reicht die Aussicht bei gutem Wetter bis nach Wolfsburg. Der Autokran ist 14 Meter lang und acht Meter breit. Zudem wird es am Samstag und Sonntag einige Vorträge geben. Unter anderem geht es dabei um die Themen Körpersprache, Kommunikation oder auch Energetische Sanierung. Für Essen und Getränke sorgen das Catering-Unternehmen Roth sowie der Foodtruck von Genießbar by Carsten Peter und die Bäckerei Leifert.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red