Gifhorn. Die Partei „Die Linke“ lädt zum Jahrestag der Befreiung Gifhorns vom NS-Regime zur Infoveranstaltung ein. Ein Vorhaben wird diskutiert.

Der Gifhorner Kreisverband der Partei „Die Linke“ bietet anlässlich des Jahrestages der Befreiung Gifhorns vom NS-Regime eine öffentliche Infoveranstaltung an, und zwar am Donnerstag, 11. April, ab 19 Uhr im „Mr. Barman‘s Bier- und Weinkeller“ in der Braunschweiger Straße 15.

Bei der Veranstaltung wird der historisch interessierte Gifhorner Jörg Prilop unter dem Titel „Gifhorn vom 27. März bis 11. April 1945: Gewalt, Tod, Befreiung vom Faschismus“ ein knapp 50 Minuten dauerndes Referat halten, in dem die Geschehnisse rund um die Befreiung Gifhorns näher beleuchtet werden sollen. Anschließend sollen Fragen durch die Anwesenden gestellt werden können.

Gifhorn soll 80. Jahrestag der Befreiung vom NS-Regime gebührend feiern

Im Anschluss wird ein Antrag der Ratsfrau Sandra Zecchino vorgestellt, der just in den Stadtrat eingebracht wurde. Der Antrag sehe vor, dass die Stadt Gifhorn den 80. Jahrestag der Befreiung am 11. April 2025 angemessen in Form einer öffentlichen Veranstaltung begehen soll. „Gerade in der heutigen Zeit ist es besonders wichtig, dass wir die Vergangenheit nicht vergessen. Gräueltaten wie die des NS-Regimes dürfen sich nie wiederholen. Dafür ist eine lebendige regionale Erinnerungskultur notwendig“, ist sich Zecchino sicher.

