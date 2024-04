Gifhorn. Am vergangenen Samstag haben unbekannte Täter Bekleidung und Elektronik im Wert von fast 1000 Euro aus einem parkenden Auto gestohlen.

Unbekannte Täter haben am vergangenen Samstag, 6. April, Bekleidung und Elektronik im Wert von fast 1000 Euro aus einem Auto in Gifhorn gestohlen, teilt die Polizei mit. Ein 39-Jähriger hatte seinen Mercedes-Benz am Nachmittag, gegen 16 Uhr, auf dem Parkplatz des Mühlenmuseums in Gifhorn abgestellt und das Museum anschließend besucht. Als er gegen 17.30 Uhr wieder zu seinem Auto zurückkehrte, fiel ihm sofort die eingeschlagene Heckscheibe auf.

Die bislang unbekannten Täter hatten das Glas eingeschlagen und aus dem Kofferraum zuvor gekaufte Bekleidung und Elektronik im Gesamtwert von 941 Euro gestohlen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und bitten Zeugen um Mithilfe.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer (05371) 980-0 entgegen.

Das rät die Polizei Gifhorn

Die Polizei rät, keinerlei Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegenzulassen, denn ein Auto sei kein Tresor. Dies gilt für jegliches Parken, auch kurzzeitiges Parken vor der eigenen Haustür. Selbst leere Taschen oder vermeintlich alte Kleidung können für Täter einen Anreiz zum Aufbruch darstellen. Auch Hinweise zur Wohnanschrift, wie etwa der Fahrzeugschein, sollen nicht im Auto zurückgelassen werden. Zum Diebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red