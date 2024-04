Wasbüttel. Der Ausbau der Kindertagesstätte in Wasbüttel feiert Richtfest. Die Samtgemeinde Isenbüttel nimmt dafür Millionen in die Hand.

Gemeinsam mit dem Samtgemeindebürgermeister Jannis Gaus, Beteiligten aus der Samtgemeindeverwaltung, Baufirmen, Gewerken, dem DRK-Kreisverband Gifhorn sowie weiteren geladenen Gästen wurde das Richtfest für den Erweiterungsbau der Kindertagesstätte in Wasbüttel gefeiert, wie die Samtgemeinde Isenbüttel mitteilt.

„Durch den Erweiterungsbau können in der Kindertagesstätte in Wasbüttel nach Fertigstellung fast doppelt so viele Kinder betreut werden wie bisher. Dies zahlt ebenfalls auf unsere Zielsetzung ein, allen Kindern einen passenden Betreuungsplatz in der Samtgemeinde anbieten zu können“, sagt Jannis Gaus.

Bis zu 80 Kinder sollen in der Kita Wasbüttel Platz finden

„Mit dem neuen Anbau in Wasbüttel werden wir attraktive Räume, nicht nur für die Kinder, sondern auch die Erzieherinnen und Erzieher schaffen. Alter und neuer Gebäudeteil sollen zu einem neu gestalteten Ort werden, an dem sich alle wohlfühlen. Das große Außengelände wird ebenfalls dazu beitragen“, ergänzt André Schulz, Fachbereichsleiter Bauen und Gebäudemanagement der Samtgemeinde.

Dies zahlt ebenfalls auf unsere Zielsetzung ein, allen Kindern einen passenden Betreuungsplatz in der Samtgemeinde anbieten zu können. Jannis Gaus - Samtgemeindebürgermeister

Nach Fertigstellung sollen zwei Kindergarten-Gruppen sowie zwei Krippengruppen mit bis zu 80 Kindern, die von bis zu zehn Mitarbeitenden betreut werden, in der Einrichtung Platz finden. Im Anschluss an den Bau des neuen Gebäudeteils soll das Bestandsgebäude saniert werden. „Die Fertigstellung hierfür ist für Sommer 2025 anvisiert“, teilt die Samtgemeinde mit.

Mehr als 4 Millionen Euro kostet der Anbau in Wasbüttel

Bisher gebe es keine nennenswerten Problemstellungen und auch die Bauzeiten laufe nach Plan. Das neue Gebäude werde voraussichtlich am Ende des vierten Quartals 2024 bezugsfertig sein. Insgesamt werden finanzielle Mittel von 4,29 Millionen Euro für den Anbau sowie die Außenanlagen zur Verfügung gestellt, heißt es weiter.

Eine künftige Besonderheit des Kindergartens in Wasbüttel: Es soll eine integrative Gruppe geben. „An die Anforderungen einer I-Gruppe wird ebenfalls das Außengelände angepasst“, teilt die Samtgemeinde mit.

