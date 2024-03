Gifhorn. Zwei zentnerschwere Findlinge liegen seit Karfreitag auf einem Gehweg am Calberlaher Damm. Deshalb ermittelt jetzt die Gifhorner Polizei.

Was machen die schweren Felsbrocken auf dem Gehweg am Calberlaher Damm? Das fragen sich seit Karfreitag Autofahrerinnen und Autofahrer, die am Gifhorner Katzenberg vorbeifahren. Ein Felssturz ist es natürlich nicht. Denn die Findlinge sind nicht von allein dorthin gerollt.

Gifhorner Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Wie die Gifhorner Polizei bestätigte, sollen in der Nacht zu Karfreitag drei junge Menschen unter 25 die Findlinge vom Hang des Katzenbergs die Mauer hinuntergerollt haben. Mit einem lauten Knall landeten sie dann auf dem Gehweg. Die Polizei hat die Findlinge zur Sicherheit mit Absperrband gekennzeichnet. Beim dritten Findling sind die Tatbeteiligten dann gescheitert – ob er zu schwer war, lässt sich kaum ermitteln. Es könnte aber auch am Eintreffen der Polizei gelegen haben.

Die Beamten trafen die jungen Menschen quasi vor Ort an. Wie ein Sprecher der Polizei bestätigte, wird gegen die drei ermittelt. Sachbeschädigung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr lautet der Tatvorwurf.

