Ummern. Im Landkreis Gifhorn ist in Ummern in der Samtgemeinde Wesendorf eine Person beim Anzünden eines Grills schwer verletzt worden

Einsatz für die Feuerwehr am Samstagmittag in Ummern in der Samtgemeinde Wesendorf im Landkreis Gifhorn: Etwa gegen 12.33 Uhr machte die Meldung die Runde, dass in der Straße „Zum Eichengrund“ ein Feuer an einem Gebäude ausgebrochen sei. Zudem hieß es in der Alarmierung für die Einsatzkräfte: Menschenleben in Gefahr! Selbiges bewahrheitete sich vor Ort.

Dort hatten Personen offenbar versucht, einen Grill in Betrieb zu nehmen. Zum Anzünden, so die erste Information, sollen dabei als Brandbeschleuniger entweder Benzin oder Spiritus genutzt worden sein. Mit schlimmen Folgen: Wie die Feuerwehr schnell bestätigen konnte, wurden zwei Personen verletzt. Eine der beiden so schwer, dass sie nach Informationen unserer Zeitung mit einem Rettungshubschrauber nach Hannover ins Krankenhaus geflogen werden musste.

