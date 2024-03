Gifhorn. Das Gifhorner Verkehrsunternehmen nimmt zahlreiche Anpassungen im Kreisgebiet vor. Los geht es schon am Karfreitag. Die Übersicht.

Die Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn (VLG) setzt nach eigenen Angaben bereits ab Freitag, 29. März, auf einigen Linien Fahrplanänderungen um. Hier der Überblick aus der Pressemitteilung des Unternehmens:

Linie 105 Gifhorn – Isenbüttel – Wasbüttel: Sie hält während der Umleitungsphase in Richtung Wasbüttel auch an der Haltestelle Waldriede (nahe Bahnhof Gifhorn Süd).

Linie 159 Gifhorn – Wolfsburg VW-Werk: Die Frühabfahrten um 5.09 Uhr ab Gifhorn und um 5.55 Uhr ab VW-Werk (CKD-Halle 103) erfolgen jeweils 7 Minuten früher.

Linie 170 Gifhorn – Wolfsburg: Im Sinne einer besseren Transparenz und Verständlichkeit verkehren alle Fahrten in Gifhorn zwischen Bahnhof Stadt und Dragenkreuzung auf einem einheitlichen Fahrweg über Steinweg – Rathaus – Isetal. Von/bis Bahnhof Süd wird wie bisher alle 60 Minuten, von/ab Steinweg Richtung Wolfsburg alle 30 Minuten gefahren. Am Wochenende sind die Abfahrtszeiten ab Gifhorn Richtung Wolfsburg etwa 15 Minuten vorverlegt, ab Wolfsburg Richtung Gifhorn etwa 15 Minuten später. Hiermit wird das Ziel verbesserter Anschlüsse zu den Linien 171 und 172 in Weyhausen verfolgt, so das Unternehmen. Da alle Fahrten über den Steinweg führen, werden die Haltestellen in der Fallerslebener Straße und im Dannenbütteler Weg nicht mehr von der Linie 170 bedient. Fahrgäste zwischen Bahnhof Süd und Dannenbütteler Weg benutzen die Linie 103.

Linie 171 Weyhausen – Tiddische und Linie 172 Weyhausen – Stüde: Auf beiden Linien sind die Abfahrtszeiten an Samstagen und Sonntagen in Richtung Weyhausen um etwa 15 Minuten vorverlegt, ab Weyhausen 15 Minuten später. Somit kann in Weyhausen auch am Wochenende ein direkter Anschluss von und zur Linie 170 auch in/aus Fahrtrichtung Gifhorn hergestellt werden.

Linie 173 Osloß – Weyhausen: Die Fahrt Montag bis Freitag um 6.53 Uhr ab Osloß Schule Richtung Weyhausen, ab dort weiter Linie 171 nach Fallersleben, verkehrt 8 Minuten früher (neue Abfahrtszeit 6.45 ab Osloß Schule).

Linie 180 Gifhorn – Wolfsburg: Die Linie 180 wird vorübergehend auf einen Ein-Stunden-Takt mit veränderten Abfahrtszeiten umgestellt. Der Fahrweg wird vereinheitlicht: Alle Fahrten verkehren ab Endhaltestelle Steinweg über Allerwelle – Fallerslebener Straße – GF Bahnhof Stadt – Heidland in Richtung Isenbüttel – Fallersleben – Wolfsburg, in Richtung Wolfsburg über Heidland – Bahnhof Stadt – Schillerplatz zum Steinweg. Die Haltestelle Gesundheitsamt und die Haltestellen Gifhorn Bahnhof Stadt/Braunschweiger Straße, Famila und Braunschweiger Straße werden von der Linie 180 nicht mehr bedient, da alle Fahrten über Heidland verkehren.

Linie 184 Wasbüttel – Isenbüttel – Gifhorn: Die Fahrt Montag bis Freitag um 9 Uhr ab Wasbüttel Richtung Gifhorn und die Fahrt Montag bis Freitag um 12.35 Uhr ab Gifhorn Bergstraße über IGS Lehmweg nach Isenbüttel entfallen wegen geringer Nachfrage. Genutzt werden soll die fast zeitgleich verkehrende Linie 105.

Linie 186 Jelpke – Calberlah – Gifhorn: Die Fahrt Montag bis Freitag um 6.48 Uhr ab Jelpke über Calberlah – Gifhorn zur IGS Westerbeck verkehrt 6 Minuten früher (neu ab Jelpke um 6.42 Uhr).

Linie 192: Der Fahrplan wurde neu geordnet. Ein Großteil der Fahrten verkehrt ab Grassel in Richtung Meine bis zu 8 Minuten früher. Ab Meine in Richtung Grassel verkehren die meisten Fahrten 5 Minuten später. Mit der Fahrplananpassung soll laut VLG eine verbesserte Anschlusssicherheit in Meine Bahnhof von und zur Linie 191 erreicht werden.

Service: Die neuen Fahrpläne hängen an den Haltestellen aus und sind abrufbar in der Elektronischen Fahrplanauskunft EFA über bsvg.efa.de, über die BSVG-App oder über die Homepage des Verkehrsverbundes VRB (dort unter Button Fahrpläne oder Fahrplanauskunft).

