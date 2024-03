Gifhorn. Ist die Ostereier-Suche beendet, beginnt schon die nächste Veranstaltung im Kultbahnhof in Gifhorn. Das erwartet die Besucher.

Im Kultbahnhof in Gifhorn wird es am Ostersonntag laut. Die Oldie-Night startet um 20 Uhr. Suzie and the Fireballs sorgt für die musikalische Unterhaltung, kündigt der Veranstalter in einer Pressemitteilung an.

Nach einem Schicksalsschlag schlossen sich die Mitglieder verschiedener Bands neu zu Suzie and the Fireballs zusammen. „Nach dem Tod von Ralf ‚Franny‘ Hartmann im Herbst 2022 blieben wir erschüttert und fassungslos zurück. Es war nicht nur die große Traurigkeit, sondern vermutlich auch das Ende unserer Bands Franny and The Fireballs, Suzie and The Seniors und The Fam Four, welches nun wohl unweigerlich bevor stand. Wie auch sollte es weitergehen ohne unseren musikalischen Leiter, der in allen drei Bands eine tragende Rolle spielte?“, so die Band.

Dann aber hätten die Bandmitglieder ein Licht am dunklen Horizont gesehen: „Warum nicht aus den drei Bands eine Neue machen?“, fragten sie sich. Gesagt, getan und nach den ersten Proben sei klar gewesen, dass sie zusammen weitermachen. Da ihr Repertoire nun aus Rock‘n‘Roll und Beat bestehe, sei ein neuer Bandname unausweichlich gewesen. Mit der Wahl möchten sie nicht nur an Suzie and The Seniors, sondern auch an Franny and The Fireballs erinnern „und das hätte unserem ‚Kapellmeister‘ gut gefallen!“, so die Band.

Das erwartet die Besucher der Oldie-Night in Gifhorn

Suzie and the Fireballs wollen ihre Zuschauer mit auf eine musikalische Reise in die Zeit von 1950 bis 1969 nehmen. „Twist and Shout“ sei das Motto einer von Sängerin Suzie moderierten Show.

„Das Programm: Abwechslungsreich mit einem hohen Wiedererkennungswert, denn alle Titel waren seinerzeit in den Hitparaden vertreten und erinnern an eine unvergessene Zeit.“ Songs der 50er Jahre von Elvis Presley, Chuck Berry, Buddy Holly, Bill Haley mischen sich problemlos mit Erfolgen der 60er Jahre von den Beatles, Rolling Stones, Hollies, Searchers, Troggs, Kinks, Animals, heißt es in der Ankündigung.

Hier gibt es Karten für die Sause in Gifhorn

Die Oldie-Night startet am 31. März um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro oder an der Abendkasse 25 Euro. Karten sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online unter www.kultbahnhof-gifhorn.de/veranstaltungen erhältlich.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red