Gifhorn. Auf den Sattel, fertig, los: Nun können sich radbegeisterte Gifhorner zum Stadtradeln anmelden. Deshalb ist der Weg das Ziel.

Zum 9. Mal nimmt Gifhorn am bundesweiten Stadtradeln teil. Vom 6. bis zum 26. Mai zählt jeder geradelte Kilometer nicht nur für das Stadtergebnis, sondern vor allem für die Umwelt, lautet es in einer Pressemitteilung der Stadt Gifhorn. Mit dem Wettbewerb soll speziell zum Umstieg vom motorisierten Individualverkehr aufs Fahrrad ermuntert werden. Zum Start mache eine Cargo-Bike-Roadshow in Gifhorn Station.

Hauptsächlich würden sich Schulen, Sportvereine, Institutionen wie der ADFC, aber auch Privatleute in eigenen Teams oder im offenen Team Gifhorn beteiligen. „Insbesondere die weiterführenden Schulen zeigen sich in Gifhorn besonders aktiv, aber auch die Grundschulen sind immer gern dabei und freuen sich über Urkunden und kleine Gewinne für die Schulklassen am Ende der Aktion“, heißt es. Im vergangenen Jahr habe die „Otto Pedalverbraucher“ des Otto Hahn Gymnasiums mit 46.211 Kilometern mit Abstand den ersten Platz erreicht. Hierbei hätten die Schülerinnen und Schüler pro Kopf im Schnitt 139 Kilometer erradelt.

Das ist geplant am Eröffnungstag in Gifhorn

Eröffnet wird das Stadtradeln von Bürgermeister Matthias Nerlich und Landrat Tobias Heilmann am 6. Mai um 13 Uhr auf dem Schützenplatz. Zum Auftakt sollen die Besucher von 12 bis 17 Uhr eine Cargobike Roadshow erleben können. Hierbei handele es sich um ein kostenloses Lastenrad-Testangebot, das zusammen mit dem Landkreis und „cargobike.jetzt“ organisiert werde. Bei der Roadshow gebe es nicht nur eine hersteller- und händlerneutrale Beratung über verschiedene Lastenradmodelle. „Lokale Fahrradhändler zeigen verschiedene Trendmodelle, es gibt ein Kinderprogramm und ein Kaffee- und Kuchenangebot“, informiert die Stadt.

Anmelden kann man sich ab sofort unter www.stadtradeln.de.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red