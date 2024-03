Wittingen. Nach vier Jahren Zwangspause öffnet das Festzelt wieder für mehr als 3000 Gäste auf der Wittinger Zirkuswiese. So zünftig wird es.

Darauf mussten die Wittinger und die Gifhorner verdammt lange warten. Wegen der Corona-Risiken gab es in Wittingen zuletzt 2019 ein Bockbierfest. Doch am Sonnabend, 6. April, macht die Privatbrauerei Wittingen im riesigen Festzelt auf der örtlichen Zirkuswiese da weiter, wo es vor vier Jahren am schönsten war. Es wird zünftig.

Das Zelt für die legendäre Party mit dem eigens gebrauten traditionellen Wittinger Bockbier, einem Starkbier mit süßer Malznote, fasst mehr als 3000 Besucher. Ausgeschenkt werden die 100 Hektoliter aus Fässern in Maßkrügen und Halblitergläsern.

Der Fassanstich geht nur mit dem Bürgermeister

Fassanstich mit dem Wittinger Bürgermeister Andreas Ritter und Brauereichef Axel Schulz-Hausbrandt auf der Bühne ist um 20 Uhr. Warmfeiern können sich die Besucher aber schon ab 17.30 Uhr. Die meisten kommen in bayerischer Tracht.

Und auch das Essen ist von der Münchner Wies‘n inspiriert Brezeln, Leberkäse, Hax‘n – alles was fit macht fürs Schunkeln und Mitsingen.

Kernig bayerisch wird es erst recht bei der Live-Musik. Das Königlich Bayrische Vollgas Orchester will all seinen Attributen gerecht werden oder kurz gesagt: Die Sau rauslassen.

Versprochen: Das leckere Bockbier fließt in Strömen

Die Brauerei verspricht: „Das 18. Wittinger Bockbierfest steht vor der Tür und zusammen mit dem Königlich Bayrischen Vollgas Orchester bringen wir das Zelt zum Beben. Natürlich fließt unser leckeres Bockbier in Strömen.“

Dafür sorgen mehr als 70 Mitarbeiter allein im Service. Dazu kommen noch die Leute hinter der Bühne und das Security-Team, weiß Wittinger-Chef Schulz-Hausbrandt.

Das fulminante Comeback nach der Corona-Krise ist zugleich ein Abschied. Denn der Standort Zirkuswiese an der Lessingstraße steht nach 2024 nicht mehr zur Verfügung. Dort will der Fastfood-Konzern McDonalds sein erstes Schnellrestaurant im Gifhorner Nordkreis bauen.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: