Vollbüttel. Das Kinomuseum in Vollbüttel startet in die neue Saison. Highlight wird eine Sonderausstellung zum Thema Radio. Was dort geboten wird.

Am kommenden Sonntag, 24. März, öffnet um 14 Uhr das Kinomuseum Vollbüttel wieder seine Pforten. Das teilt der Verein der Freunde und Förderer des Museums für Kinematographie mit.

Neben den umfangreichen Exponaten aus mehr als 100 Jahren Kinotechnik und 50 Jahren Fernsehtechnik werde als Highlight eine Sonderausstellung zum 100-jährigen Bestehen des Rundfunks in Deutschland gezeigt. Bereits zum Jahrestag 2023 hatte der Verein eine kleine Ausstellung mit historischen Rundfunkgeräten aufgebaut, wird berichtet. Diese Ausstellung sei nun um einige Exponate erweitert worden. Um den Besuchern einen Einblick in das damalige Rundfunkhören zu vermitteln, habe man auch mit einem kleinen technischen Trick den Detektorempfänger wieder „zum Leben erweckt“.

Kinomuseum Vollbüttel bietet auch wieder ein Freiluftkino an

Das Museum hat von April bis Oktober an jedem ersten und dritten Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet, heißt es. Außerdem gebe es wieder viele öffentliche Veranstaltungen, darunter das traditionelle Freiluftkino. Die Gruppenführungen, auch außerhalb der Öffnungszeiten, könnten in diesem Zeitraum per E-Mail an info@kinomuseum.de oder telefonisch unter (05373) 1687 angemeldet werden. Der Eintritt ist frei.

