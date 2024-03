Gifhorn. Das Unser-Aller-Festival punktet mit besonderen Künstlern und Bands. Auf diese Special Guests können sich Besucher freuen.

Das Unser-Aller-Festival kehrt vom 30. Mai bis 9. Juni zum fünften Mal zurück, um im Landkreis Gifhorn für ein vielfältiges Programm an Musik und Unterhaltung zu sorgen. Wie die Veranstalter berichten, finden an acht Locations zehn Veranstaltungen statt. Für einige der Termine können nun die Special Guests bekannt gegeben werden: Halflives eröffnen am 31. Mai für Royal Republic, The Plagiats am darauffolgenden Tag für Slade und am 7. Juni tritt Ketzberg vor Maxim auf.

Eröffnet wird das Festival auf dem Schlosshof in Gifhorn mit der Band Karat. Royal Republic spielen am Freitag, 31. Mai, ebenso im Schlosshof. Und die Band Slade will das Publikum am Samstag, 1. Juni, begeistern.

Nicht nur Musik erwarte die Gäste beim Unser-Aller-Festival. Eine „Die drei ???“-Lesung mit Christopher Tauber findet statt am Sonntag, 2. Juni, im Ratssaal in Meine. In der Wesendorfer Deele bringt Hinnerk Köhn am Dienstag, 4. Juni, das Publikum zum Lachen. Am selben Tag tritt Dota im Kulturzentrum Meinersen auf. Maxim musiziert am Freitag, 7. Juni, im Bauerncafé Rölings Hof in Sprakensehl. Am 6. Juni spielt Terry Hoax im Kultbahnhof in Gifhorn. Lina Maly tritt am Samstag, 8. Juni, in der Lübener Tenne in Wittingen auf. Den Abschluss bildet Mario Basler, der am Sonntag, 9. Juni, im Dorfgemeinschaftshaus Osloß zu Gast sein wird.

Weitere Infos finden Interessierte online unter www.allerfestival.de.

