Jembke. Jembkes Bürgermeister Lars Riemenschneider ist stinksauer und sucht Zeugen. Das ist der Grund, weshalb auch die Polizei ermittelt.

„Es ist einfach nur traurig“, sagt Jembkes Bürgermeister Lars Riemenschneider, „dass die ehrenamtliche, tolle Arbeit unseres Seniorenarbeitskreises von manchen Menschen offenbar keine Wertschätzung erfährt.“ Was war geschehen? Übers Wochenende war eine gerade frisch restaurierte, im Dannhopsweg in Jembke wieder aufgestellte Holzbank mit schwarzen Graffitis beschmiert worden. Spaziergänger hatten das Übel entdeckt und der Gemeinde gemeldet.

Von Unbekannten beschmiert: Bank im Dannhopsweg

„Damit wurde die mühevolle Arbeit der Senioren – das Holz abschleifen, grundieren und neu lackieren – einfach zunichte gemacht“, so Riemenschneider. Das rustikale Möbel, das auf dem Weg zum Osterfeuerplatz steht, ist eine von elf Bänken zur Erholung in der Natur, die Bürger im Jahre 2022 gespendet hatten.

Wer gesehen hat, wer da am Wochenende am Werk war, kann sich im Gemeindebüro unter 05366/7920 oder bei der Polizei in Weyhausen melden. „Wir werden noch heute Anzeige erstatten“, sagt der Bürgermeister. Er hofft, dass die anderen zehn Bänke in der Gemeinde von Zerstörungswut verschont bleiben.