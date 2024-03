Meine. Der Concept-Store Alwine hat Meine verlassen. Da bot sich für das Bekleidungsgeschäft Ernsting‘s Family eine gute Gelegenheit.

Größer, schöner und freundlicher: Unter diesem Motto hat Ernsting’s Family kürzlich neuer Stelle im ihrer Filiale neu eröffnet. Im neuen Ladengeschäft in der Hauptstraße 13 steht dem Modehändler deutlich mehr Verkaufsfläche zur Verfügung.

Ersting‘s Familiy residiert jetzt an der Meiner Hauptstraße

Großzügige 190 Quadratmeter Verkaufsfläche mit deutlich mehr Platz für Mode, Wohntextilien und Accessoires. Das ist wohl der Hauptgrund für den Umzug des Bekleidungsgeschäfts, das seit 1997 in Meine eine Filiale betreibt. Im Gegensatz zum bisherigen Standort in der Straße „An der Waage“, der etwas versteckt zwischen Zuckersee und Rewe-Markt beheimatet war, liegen die neuen Räumlichkeiten direkt an der Ortsdurchfahrt der L321.

Ein direkter Nachbar ist jetzt das Polizeikommissariat. In dem Ladengeschäft hatte bis zum Sommer 2023 der Concept-Store Alwine residiert, der sein Geschäft in den Nachbarort Wedelheine verlagert hat.

Eine Pressemitteilung von Ernsting`s Family verspricht am neuen Standort noch mehr Shoppingfreude, viele neue Trendthemen und Spielwaren sowie vieles, was fröhliche Familien tagtäglich gebrauchen. „In den neuen Räumen können wir auch die my home Wohnartikel schön zur Geltung bringen. Unsere Kundschaft kann unser vielfältiges Warensortiment nun auf noch größerer Fläche durchstöbern“, freut sich Gebietsleiterin Anja Kleimann.

1900 Filialen in Deutschland und Österreich

Mit rund 1900 Filialen in Deutschland und Österreich ist Ernsting’s family einer der größten Anbieter im Textileinzelhandel. Das Unternehmen mit Sitz in Coesfeld (Westfalen) bietet seiner Kundschaft ein ständig wechselndes Sortiment an Mode und Accessoires für die ganze Familie mit den Schwerpunkten Wäsche sowie Damen- und Kinderbekleidung.

