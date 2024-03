Eickhorst. Ist es eine Untertasse? Oder Weltraumschrott? Ein Leser machte bei Eickhorst eine besondere Entdeckung am Himmel – wo sie zu sehen ist.

Leser Jürgen Burghard meldete der Redaktion seinen Fund am Firmament am Sonntagabend. Auf dem Foto sei der Komet 12P/Pons-Brook zu sehen. Aufgenommen habe der Hobby-Astronom das Foto in der Feldmark bei Eickhorst. Das Besondere daran: Es handle sich hierbei um einen periodischen Kometen. Nach einer Woche soll das Spektakel schon wieder deutlich schlechter zu sehen sein.

Über seinen Fund schreibt Jürgen Burghard: „Die Helligkeit entspricht nicht ganz der nahegelegenen Andromeda-Galaxie, die am dunklen Himmel als einzige Galaxie mit bloßen Augen zu sehen ist.“ Nach Einschätzungen von Burghard werde der Komet 12P in diesem Jahr der hellste bleiben.

Wo man den Kometen in Gifhorn entdecken kann

Das Gute für alle neugierigen Himmelgucker: Für den Normalbürger sei der Komet mit gutem Feldstecher und Auffind-Karte kurz nach der Dämmerung dicht am Nordwest-Horizont zu sehen.

Haben Sie ihn schon entdeckt? Dann schicken Sie uns doch ein Foto an: redaktion.gifhorn@funkemedien.de.

