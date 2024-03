Gifhorn. Der kostenlose Fahrdienst für Trauernde fährt donnerstags die Friedhöfe an. Neben dem Transport gibt es einen weiteren Vorteil.

Die katholische und die evangelische Kirche in Gifhorn gehen mit dem Friedhofsmobil in die neue Saison. Trauernde Hinterbliebene können diesen kostenlosen Fahrdienst in Anspruch nehmen, der laut Mitteilung immer donnerstags die Friedhöfe in Gifhorn anfährt.

„Ich hätte damals nicht gedacht, dass unsere Idee auf so große Resonanz stoßen würde und wir so vielen älteren Menschen über so viele Jahre diesen Dienst anbieten können“, so Karsten Wolpers von der Friedhofsverwaltung des evangelischen Friedhofs. Sieben ehrenamtliche Fahrer und Fahrerinnen stehen zur Verfügung. Zwei von ihnen wurden jetzt verabschiedet: August Heinemann und Adolf Wulfes haben 11 beziehungsweise 13 Jahre lang diesen wichtigen Dienst ausgeübt.

„Wir konnten im letzten Jahr über 270 Personen befördern, die unser Angebot mit großer Dankbarkeit nutzen“, so Martin Wrasmann von St. Altfrid. „Und in 17 Jahren hat es keine einzige Verkehrsverfehlung durch unsere Fahrer und Fahrerinnen gegeben“, ergänzt er.

Das ökumenische Projekt ist aus den sozialen Angeboten nicht mehr wegzudenken

So ist dieses ökumenische Projekt aus den sozialen Angeboten in der Stadt Gifhorn nicht mehr wegzudenken. Gerade ältere Menschen begegnen sich in ihrer Trauer und finden andere in ähnlicher Lebenssituation.

Personen, die den Dienst des Friedhofsmobils nutzen möchten, können sich im Friedhofsamt unter (05371) 3806 melden. Die erste Fahrt in der diesjährigen Saison ist am Donnerstag, 14. März. Anmeldungen können immer mittwochs ab 8 Uhr vorgenommen werden. Die Nutzung des Fahrdienstes ist kostenlos. Das Friedhofsmobil wird von den beiden Gifhorner Kirchengemeinden St. Altfrid und St. Nicolai getragen und finanziert.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red