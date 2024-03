Gifhorn. Viel zu sehen und zu erleben gibt es am anstehenden Wochenende im Landkreis Gifhorn. Hier steht, was alles im Angebot ist.

Beim Hobby-Kunst-Markt, der Oster-Frühlingsausstellung im Dorfgemeinschaftshaus Weyhausen, erwarten am Sonntag, 10. März, von 10 bis 17 Uhr etwa 35 Kunsthandwerker aus der Region die Besucher mit einem fröhlichen Farbenmix in unterschiedlichen Gewerken. Den Hobby-Kunst-Markt habe es, so heißt es in der Einladung, schon immer ausgezeichnet, dass viele verschiedene Hobby-Künstler Ihre handgefertigten Arbeiten anbieten. Jedes Jahr seien neue Aussteller dabei, um das Angebot vielfältig und abwechslungsreich zu gestalten. Es würden Glas- und Holzarbeiten sowie Papierdesign, Floristik, Schmuck, Keramik und Stoffdesign angeboten. Zur Osterausstellung gehörten auch handgemalte Eier.

Vor dem Dorfgemeinschaftshaus stellen weitere Aussteller Ihre Arbeiten aus. Liköre, Honig, Filzarbeiten, Vogelhäuschen, Stoff und viele Kleinigkeiten für den kleinen Geldbeutel warten auf die Besucher. Für Verpflegung sorgen der Förderverein des Kindergartens Weyhausen sowie die Pfadfinder vom Vcp Wolfsburg. Der Erlös aus dem Essensverkauf komme zu 100 Prozent den Organisationen zu gute. Der Eintritt ist frei.

Martin Sierp philosophiert in knackigen 90 Minuten

Auf Einladung der Arbeitsgemeinschaft Culturbalah gastiert Martin Sierp mit seinem neuen Programm – Knackig zumindest die Gelenke – am Samstag, 9. März, um 19.30 Uhr in der Aula der Realschule Calberlah, Schulstraße 3. In knackigen 90 Minuten philosophiert er mit viel Witz, Charme und Selbstironie über sein Leben als Mann in den besten Jahren.

Sierp ist bekannt als Moderator von Nightwash, dem Quatsch Comedy Club und der Schmidt-Theater-Show. Eintrittskarten sind für 18 Euro im Schuhhaus Salge sowie an der Abendkasse für 20 Euro erhältlich. Einlass ist ab 19 Uhr. Für auswärtige Gäste nimmt Volker Petzold, Telefon (05374) 5149, Reservierungen entgegen.

Blues Company zu Gast im Gifhorner Kultbahnhof

Die Blues Company – Pioniere, Perfektionisten und Preisträger sind am Freitag, 8. März, zu Gast im Gifhorner Kultbahnhof. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Tickets für 28 Euro im Vorverkauf bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und online auf www.kultbahnhof-gifhorn.de/veranstaltungen, an der Abendkasse 35 Euro.

Grundschul-Förderverein bittet zum Kinderflohmarkt in Leiferde

Der Förderverein der Grundschule Leiferde veranstaltet einen Kinderflohmarkt am Samstag, 9. März, 14 bis 16.30 Uhr (Schwangere ab 13.30 Uhr) und Sonntag, 10. März, 14 bis 16.30 Uhr (Schwangere ab 13.30 Uhr) im Dorfgemeinschaftshaus Leiferde. Es gibt eine Cafeteria mit Selbstgebackenem (auch zum Mitnehmen). Die Einnahmen des Kuchenverkaufs kommen den Schülerinnen und Schülern der Grundschule Leiferde zugute. Weitere Informationen auf foerderverein-gs-leiferde.de.

Vortrag über Afghanistan in Neudorf-Platendorf

Ein Bilder-Vortrag „(Über)Leben in Katachel“ mit Sybille Schnehage findet am Samstag, 9. März, 16 Uhr, in der Kulturstätte Neudorf-Platendorf, Dorfstraße 83, statt. Seit 30 Jahren leistet der Verein Katachel humanitäre Hilfe für Menschen in Afghanistan. Für Gründerin und Vorsitzende Sybille Schnehage aus Bergfeld ist Hilfe zur Selbsthilfe die gebotene Maßnahme in diesem armen und kriegsgeschädigten Land, in dem Mädchen von Bildung und Frauen von Arbeit ferngehalten werden.

In einem bewegenden Bilder Vortrag berichtet Sybille Schnehage über ihre Erfahrungen und Erfolge. Die Veranstaltung findet in Kooperation zwischen Kulturschmiede Sassenburg und Literaturclub Gifhorn, unterstützt vom Kulturverein Gifhorn, statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Spenden erbeten für den Verein Katachel.

Isenbütteler DRK bittet am Dienstag zur Blutspende

Der DRK-Ortsverein Isenbüttel bittet am Dienstag, 12. März, zur Blutspende in das Schulforum, Schulstraße 31. Gespendet werden kann von 15 bis 19.30 Uhr. Die Anmeldung ist von 14.45 bis 19.15 Uhr geöffnet. Es wird darum gebeten, sich zu diesem Termin möglichst über die DRK-Blutspende-App einen Termin vorzureservieren.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red