Bokensdorf. Im Gespräch mit Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens geht es um die nötige Ausstattung und Konzepte zur Wiedervernässung.

Zu einer Blaulichtkonferenz mit Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens hatten die beiden Gifhorner SPD-Landtagsabgeordneten Kirsikka Lansmann und Philipp Raulfs eingeladen. Mit dabei waren laut Mitteilung Vertretungen der Feuerwehren, Polizei, DLRG, THW, DRK sowie der Landkreis mit Landrat Tobias Heilmann. Bevor es in den Austausch ging, gab es eine kurze Führung durch das Feuerwehrhaus. Dabei ging es ins Gespräch mit den Kindern der Jugendfeuerwehr, die sich mit dem Thema Wasserentnahme aus offenen Gewässern beschäftigten.

Es folgte ein konstruktiver und direkter Austausch mit den Vertreterinnen und Vertretern zu verschiedensten Themen, heißt es weiter. Dazu zählten die Novellierung des Brandschutzgesetzes ebenso wie die veränderte Truppmann-Ausbildung.

Blick auf geländegängige Fahrzeuge und Löschflugzeuge im Kreis Gifhorn wichtig.

In Bezug auf den Landkreis war die Moorbrandbekämpfung ein Thema, insbesondere mit Blick auf geländegängige Fahrzeuge und Löschflugzeuge. Diese Lücke in der Vegetationsbrandbekämpfung sei durch die Stationierung eines Löschflugzeugs geschlossen worden. Außerdem müssten die Gerätschaften hier modernisiert werden, um für künftige Brände in der moorreichen Region gewappnet zu sein. Gleichfalls sollten die Konzepte zur Wiedervernässung so gestaltet sein, dass Moorbränden bestmöglich vorgebeugt werden könne, so die Mitteilung.

Auch ging es demnach um die Situation von Ehrenamtlichen im Rettungswesen sowie die Arbeitsbedingungen der DLRG. Ein weiteres Thema war die Gewalt gegen Einsatzkräfte, die in den vergangenen Jahren auch in Niedersachsen zugenommen habe. Um die gesellschaftlichen Werte in Bezug auf Rettungs- und Einsatzkräfte zu stärken, brauche es mehr Respekt. Um diesen zu etablieren, sei es ein starkes Zusammenspiel zwischen Bildungseinrichtungen und auch Familien als wertevermittelnde Instanzen notwendig.

Innenministerin Daniela Behrens nimmt die Themen mit.

„Ich bedanke mich für die offenen Worte aller Teilnehmenden. Die Bandbreite an Themen war sehr groß, was in meinen Augen verdeutlicht, wie immens das Engagement aller Mitglieder der Blaulichtfamilie ist – im Landkreis Gifhorn und im ganzen Land Niedersachsen. Die vielen so wichtigen Eindrücke aus der Praxis nehme ich gerne mit in mein Ministerium, um die Strukturen und Rahmenbedingungen für die Organisationen weiter zu stärken“, wird die Innenministerin Daniela Behrens zitiert.

