Wesendorf. Bereits vor rund zwei Wochen kam es während eines Überholvorgangs auf der Landstraße 284 zwischen Ummern und der Bundesstraße 4 zu einem Verkehrsunfall.

Bereits am Dienstag, 13. Februar, ist es gegen 18.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall während eines Überholvorgangs auf der Landstraße 284 zwischen Ummern und der Bundesstraße 4 gekommen. Das berichtet die Polizei Gifhorn.

Ein VW ID 4 befuhr die L284 in Fahrtrichtung Ummern. Etwa 800 Meter nach der Ummerschen Kreuzung überholte der ID 4-Fahrer den vor ihm fahrenden VW ID 3. Während des Überholvorgangs kam dem ID 4-Fahrer ein Zweirad entgegen, das er zuvor nicht wahrgenommen hatte. So kam es zu einer Kollision zwischen dem Zweirad und dem Elektroauto.

Bei der Kollision entstand am VW ID 4 ein Schaden von rund 900 Euro. Der Fahrzeugführer des ID 4 wendete nach Polizeiangaben an einer geeigneten Stelle, um sich nach dem Zweiradfahrer zu erkundigen und seine Personalien zu hinterlassen. Dieser konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden. Die Polizeistation in Wesendorf sucht nun den Zweiradfahrer oder anderen Zeugen, wie den Fahrzeugführer des ID 3, und bittet um Hinweise unter der Nummer (05376) 976560.

