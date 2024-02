Müden. Der Kultur- und Heimatverein Müden hat dieses bunte Programm für alle Generationen in einem bezaubernden Rahmen vorbereitet.

Der Ostermarkt in Müden/Aller ist zurück.

Am Sonntag, 3. März, wird es von 11 bis 17 Uhr vorösterlich.

Der Kultur- und Heimatverein hat ein Kinder- und Familienporgramm der Extraklasse vorbereitet.

Der Eintritt? Ist frei!

Endlich Frühling.. Endlich mal wieder Ostermarkt in Müden/Aller. Der Kultur- und Heimatverein lädt für Sonntag, 3. März, von 11 Uhr an in den historischen Ortskern ein. Hier trifft sich der ganze Landkreis Gifhorn zum sonnigen Stelldichein.

Kunsthandwerk satt, Kinderkarussell und ein tolles Familienprogramm

Hält die Sonne im wechselhaften Vorfrühlingswetter durch, sollte es überaus ersprießlich werden. Denn Müden steht für ein buntes Programm für alle Generationen in einem bezaubernden Rahmen mit vielen Erinnerungen an die gute alte Zeit. Und wie immer gilt: Eintritt frei.

Sechs Stunden Marktzeit bis 17 Uhr machen viel möglich: Museum und Backhaus sind geöffnet. Es gibt Kunsthandwerk satt, ein Kinderkarussell und ein tolles Familienprogramm.

Das Backhaus hat beim Ostermarkt geöffnet. Brennholz für den Steinofen ist gebunkert. Brot- und Kuchenfreunde kommen also auf ihre Kosten. © FMN | Christian Franz

40 Aussteller haben individuell gestaltete Handarbeiten dabei: Stoffe werden zu Kissen und Halstüchern, Garn verwandelt sich in Socken oder Topflappen, Filz in Taschen. Kenner finden Holzwaren und Schmuck, Deko-Freundinnen Kerzen, Makramee und Trockenblumen. Ist nicht bald Ostern? Also gibt es Ostereier, Schleifen, Kränze, Tischdecken und Keramik in allen Variationen.

Leckermäuler können ihre Vorräte an Honig, Likör und Marmelade auffüllen. Ohnehin: Hungrig wird keiner aus Müden zurückkehren. Es gibt Pilzpfanne und Fischbrötchen, Mandeln und Crêpes. Dass das Backhaus geöffnet ist, bedeutet nur eins: Der Steinofen ist an. Knuspriges Brot und warmer Blechkuchen zum Kaffee sind eine Offenbarung.

Der Osterhase kommt mit prall gefüllter Kiepe

Das Heimatmuseum lädt zum Bestaunen der jüngeren Vergangenheit ein. Und Lehrer Lämpel, äh Museumsdirektor Christhardt Meyer, steht mit Kreide, Mal- und Schreibpapier als Lehrer vor der Klasse. Hasenschule nennt sich die Sonderschau passenderweise, die die Museumsmannschaft zum Ostermarkt eigens öffnet. Die Kinder von heute können dort praktisch erleben, wie noch ihre Großeltern in der Dorfschule mit Griffel und Tafel gebüffelt haben.

Mittags können Eltern und Kinder gemeinsam Osterhasen basteln. Die Schminkaktion im Bürgerhaus bleibt aber dem Nachwuchs allein vorbehalten. Eine Ostermarkt-Rallye sorgt dafür, dass nichts von all dem Schönen im historischen Dorfkern unentdeckt bleibt. Und na klar, der Osterhase schaut in Müden gegen 14 Uhr schon mal nach dem Rechten. Mit prall gefüllter Kiepe, wie man hört.

