Gifhorn. Rockt sich die Gifhorner Band Final Impact ins Finale des Warsteiner Bandcontests? So können Gifhorner sie unterstützen.

Beim Bandcontest der Warsteiner Brauerei sind jetzt Fans, Familie und die Region gefragt: die Gifhorner Band Final Impact gehört zu den Top 20-Bands aus mehr als 1000 Einsendungen. Jetzt heißt es rein ins Finale unter die besten fünf, dann könnte es klappen, mit Auftritten bei Rock am Ring und Rock im Park. Ab sofort dürfen Musik- und Bandfans, Familie, Freunde und die Region unter www.voting.warsteiner.de ihre Stimme für die Punk-Rock-Band abgeben.

Gifhorner Band Final Impact kämpft um den Einzug ins Finale

„Wir spielen Punk-Rock, weil es die wohl wütendste, dreckigste und ehrlichste Form ist, Musik zu machen. Es geht immer auch darum, mit Freunden abzuhängen und Spaß zu haben“, erklären die Gifhorner. „Punk ist für uns mehr als nur Musik zu machen, es ist eine Lebenseinstellung.“ Als Final Impact veröffentlichten Till (27 Jahre, Vocals und Gitarre), Phil (37 Jahre, Backing Vocals und Gitarre), Jakob (28 Jahre, Backing Vocals und Bass) und Jonas (31 Jahre, Schlagzeug) 2015 ihr Debütalbum „Turn The Page“.

Danach folgten kleine Touren mit Konzerten in ganz Deutschland, den Niederlanden und Tschechien, sowie Supportshows für Bands wie die DONOTS oder Rantanplan. Nach unzähligen Stunden im Proberaum klingen Sänger Till, Schlagzeuger Jonas, Bassist Jakob und Gitarrist Phil auf ihrem zweiten Release „Dying ‚Til We Care“ abgeklärter, reflektierter und im positivsten Sinne erwachsener. Die Musik von Final Impact gibt es beispielsweise bei spotify zu hören.

Von Pop bis Hip-Hop, Punk und Metal erreichten den Rock am Ring- und Rock im Park-Hauptsponsor Warsteiner mehr als 1.000 Einsendungen aus ganz Deutschland. Unter allen Bewerbern stach auch die Band Final Impact aus Gifhorn hervor und sicherte sich einen Platz in der Top 20 – und damit das Ticket für die nächste Runde. Jetzt sind Fans, Familie und die Region gefragt: Unter www.voting.warsteiner.de können sie die Gifhorner mit ihren Stimmen ins Finale führen.

Die Auswahl der Top 20 traf die Fachjury um Marc Seemann vom Festivalorganisator DreamHaus, Brauerei-Inhaberin und Musikfan Catharina Cramer und die erfolgreiche deutsche Punk-Rock-Band , die dieses Jahr selbst vor mehreren Zehntausend Festivalbesucherinnen und –besuchern bei Rock am Ring und Rock im Park auftreten. Die Aufnahme von Final Impact in die nächste Runde stand bei der separaten Abstimmung für alle Jury-Mitglieder fest.

Besondere Kriterien waren Talent, Authentizität und Wiedererkennungswert. „Eine gute Newcomer-Band machen für mich ein charismatischer Bandleader, mitreißender Sound und eine sensationelle Live-Performance aus“, erklärt Catharina Cramer, Inhaberin der Warsteiner Brauerei, ihre Wahl für Final Impact in die Top 20 des Bandcontests. Der Meinung sind auch Ingo und Guido Knollmann, Jan-Dirk Poggemann (Spitzname Purgen), Eike Herwig und Alex Siedenbiedel der erfolgreichen Band DONOTS: „Neben dem Talent, eine mitreißende Live-Show abzuliefern, brauchen Newcomer-Bands gerade in der vielfältigen, schnelllebigen Musikbranche eigene Songwriting-Trademarks, die sie vom Wettbewerb absetzen. Genau dadurch, ist unsere Top 20 hervorgestochen.“ Auch Marc Seemann, Branchenexperte und Director Strategy & Business Development beim Festivalorganisator DreamHaus, hat klare Vorstellungen: „Neben nachweislichen Live-Qualitäten stehen Authentizität, Leidenschaft und ein besonderer Wiedererkennungswert für mich im Fokus.“

Kommt Final Impact unter die besten fünf? Abstimmung läuft bis 3.März

Das Community-Voting des Warsteiner Bandcontests läuft noch bis zum 3. März und entscheidet, wer in die Top 5 und damit das Finale des Wettbewerbs einzieht. Die Finalentscheidung für die Band, die am 7. Juni bei Rock am Ring und am 9. Juni bei Rock im Park auftritt, fällt am 11. April, wenn die fünf Finalisten live gegeneinander.

kü/red

