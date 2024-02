Winkel. Zwischen Ribbesbüttel und Winkel ist es am Donnerstagabend zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer wird leicht verletzt.

Einen Leichtverletzten und wirtschaftlichen Totalschaden hat ein ungewöhnlicher Unfall am Donnerstagabend im Landkreis Gifhorn gefordert. Auf der Kreisstraße 82 fuhr ein 65-jähriger Gifhorner gegen 17.30 Uhr am Kreisel zwischen Ribbesbüttel und Winkel aus bisher ungeklärtem Grund mit seinem Mini Cooper von Ribbesbüttel kommend links in den Kreisel entgegen der vorgegeben Richtung hinein. Dabei geriet er auf die Erhöhung im Kreisel, kollidierte mit einem dort stehenden Baum und wurde auf die Fahrtseite der Fahrbahn geschleudert.

Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde nur leicht verletzt. Er kam vorsichtshalber ins Krankenhaus. Vor Ort waren auch die Gifhorner Ortswehr, der Rettungsdienst und ein Notarzt. Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab und leitete den Verkehr von beiden Seiten durch die andere Hälfte des Kreisels. An dem Mini Cooper, bei dem eines der Räder abgerissen wurde, entstand Totalschaden.

